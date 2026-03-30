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    首頁 > 生活

    台南「螢光花泉季」4/11登場 打造春季限定漫遊之旅

    2026/03/30 12:01 記者王姝琇／台南報導
    螢光花泉季漫遊之旅推出體驗龜丹休閒體驗農園採果。（南市觀旅局提供）

    螢光花泉季漫遊之旅推出體驗龜丹休閒體驗農園採果。（南市觀旅局提供）

    台南市觀旅局將於4月11日至5月3日舉辦「2026螢光花泉季」，結合楠西在地自然景觀與特色資源，打造春季限定旅遊體驗。特別推出「漫遊之旅」小旅行，規劃2條精選路線、共6梯次，自3月31日開放報名。

    市長黃偉哲表示，楠西區擁有豐富生態與人文特色，不僅適合春季賞花與溫泉體驗，也蘊含深厚的在地文化與特色美食，此次特別搶先推出「漫遊之旅」小旅行，邀請民眾提前規劃春日行程，走入山林、放慢步調，感受台南獨有的療癒魅力。

    觀光旅遊局長林國華表示，漫遊之旅由台南火車站後站出發，以楠西地區特色景點為核心，串聯溫泉、花景與在地業者，規劃「花泉人文體驗之旅」、「花泉漫遊療癒之旅」2條精選路線，共6梯次，帶民眾認識季節限定地方特色與風土魅力。報名成功且完成報到者可獲得限定「專屬紀念禮包」，邀民眾走訪楠西山林、賞花泡湯，享受春日悠閒與在地特色體驗。

    花泉人文體驗之旅帶旅客認識龜丹溫泉區多元風貌，另安排享用風味餐點，前往龜丹休閒體驗農園體驗溫泉泡腳與採果；再順遊周邊，走訪鹿陶洋江家聚落、黃金蕎麥探索館、玉井老街。花泉漫遊療癒之旅安排體驗溫泉泡腳、享用風味餐，順遊梅嶺大湖桶賞花步道、體驗梅子檸檬酵素DIY、走訪鹿陶洋江家聚落、黃金蕎麥探索館及玉井老街。

    螢光花泉季漫遊之旅推小旅行「花泉人文體驗之旅」。（南市觀旅局提供）

    螢光花泉季漫遊之旅推小旅行「花泉人文體驗之旅」。（南市觀旅局提供）

    螢光花泉季漫遊之旅推小旅行「花泉漫遊療癒之旅」。（南市觀旅局提供）

    螢光花泉季漫遊之旅推小旅行「花泉漫遊療癒之旅」。（南市觀旅局提供）

    螢光花泉季漫遊之旅活帶民眾走訪黃金蕎麥探索館。（南市觀旅局提供）

    螢光花泉季漫遊之旅活帶民眾走訪黃金蕎麥探索館。（南市觀旅局提供）

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