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    首頁 > 生活

    清明祭祖以米代金 農糧署推米禮盒

    2026/03/30 12:02 記者楊媛婷／台北報導
    米屋智農的添穗添好運代金米，輕巧包裝便於攜帶結緣。（農糧署提供）

    米屋智農的添穗添好運代金米，輕巧包裝便於攜帶結緣。（農糧署提供）

    這週迎來清明連假，若要掃墓祭祖，不妨以米代金，愛護環境還可吃好米，農業部農糧署精選農會與米商超過40款小包裝的食米禮盒，其中包含印上金紙樣式包裝的米禮盒等，讓民眾祭祖時可有更多選擇。

    掃墓祭祖燒金紙除了容易有空污，一不小心還可能引起火災，若要展現心意，可以米代金，農糧署選超過40款來自「稻米產銷契作集團產區」營運主體所生產高品質食米包裝的禮品，如米屋「添穗添好運」、陳協和「發財米」及太保市農會「粒粒平安」等，扣合祭祖求財納福的心願；包裝上也有巧思，如天賜糧源「木桶禮盒」、御皇米「古典布提米」及富里農會質感米禮盒，拿來祭祖可展現心意。

    農糧署表示，相關食米禮盒的包裝因應目前小家庭組合，大小為150g至300g，如大安區農會「諸事大安米」、米屋「添穗添好運代金米」等，可讓民眾在廟宇發放或隨身攜帶結緣，落實「小巧心意」的精神；另有1kg到3kg的澎湃大包裝，如億東企業「開運納福米」、池上多力米「穗穗平安米」等，可對應家族祭祀及餐桌實用需求。

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