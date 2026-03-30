閒置空間變身「小型健身天堂」！ 八里焚化廠引進專業健身器材4/1啟用

新北市八里焚化廠內溫水游泳池2樓的閒置通行空間，在地方民代積極爭取下，引進商用跑步機、深蹲架及專業身體組成分析儀，轉型為功能俱全的「小型健身天堂」，並定於4月1日對外開放。（記者羅國嘉攝）

不是愚人節玩笑！位於新北市八里焚化廠內溫水游泳池2樓的閒置通行空間，在地方民代積極爭取下，引進商用跑步機、深蹲架及專業身體組成分析儀，轉型為功能俱全的「小型健身天堂」，並定於4月1日對外開放。議員陳偉杰表示，雖然礙於法規目前無法設置大型運動中心，但團隊致力將閒置空間活化，從空調裝設到專業器材引進，為鄉親打造最舒適、安全的健康生活圈。

陳偉杰指出，受限相關法規，八里地區短期內難以設置大型運動中心，因此持續向市府爭取活化既有空間，最終將原本閒置區域改造為小型健身場域，歷經設備引進與環境整建後，已具備基本運動功能。從空調系統到場館照明均全面更新，希望讓民眾在安全、舒適的環境中運動。

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陳偉杰表示，此次場館引進多項體健設備，包括商用跑步機、電動爬梯等心肺訓練器材，以及深蹲架、蝴蝶式胸背訓練機、高拉滑輪與多功能重量訓練設備等，並設置身體組成分析儀，供民眾掌握個人健康數據；在環境改善方面，場館已完成中央空調系統建置，並更新照明與空間隔間，提升整體明亮度與通風品質。

陳偉杰說，場館自4月1日起開放，營運時間為每週二至週日，上午9點至11點30分、下午1點至晚間8點30分，週一休館。呼籲民眾，為維護設備品質，入場民眾須穿著乾淨運動鞋並攜帶毛巾。

新北市八里焚化廠內溫水游泳池2樓的閒置通行空間，在地方民代積極爭取下，引進商用跑步機、深蹲架及專業身體組成分析儀，轉型為功能俱全的「小型健身天堂」，並定於4月1日對外開放。（記者羅國嘉攝）

議員陳偉杰指出，受限相關法規，八里地區短期內難以設置大型運動中心，因此持續向市府爭取活化既有空間，最終將原本閒置區域改造為小型健身場域，歷經設備引進與環境整建後，已具備基本運動功能。（議員陳偉杰提供）

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