為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    閒置空間變身「小型健身天堂」！ 八里焚化廠引進專業健身器材4/1啟用

    2026/03/30 11:56 記者羅國嘉／新北報導
    新北市八里焚化廠內溫水游泳池2樓的閒置通行空間，在地方民代積極爭取下，引進商用跑步機、深蹲架及專業身體組成分析儀，轉型為功能俱全的「小型健身天堂」，並定於4月1日對外開放。（記者羅國嘉攝）

    新北市八里焚化廠內溫水游泳池2樓的閒置通行空間，在地方民代積極爭取下，引進商用跑步機、深蹲架及專業身體組成分析儀，轉型為功能俱全的「小型健身天堂」，並定於4月1日對外開放。（記者羅國嘉攝）

    不是愚人節玩笑！位於新北市八里焚化廠內溫水游泳池2樓的閒置通行空間，在地方民代積極爭取下，引進商用跑步機、深蹲架及專業身體組成分析儀，轉型為功能俱全的「小型健身天堂」，並定於4月1日對外開放。議員陳偉杰表示，雖然礙於法規目前無法設置大型運動中心，但團隊致力將閒置空間活化，從空調裝設到專業器材引進，為鄉親打造最舒適、安全的健康生活圈。

    陳偉杰指出，受限相關法規，八里地區短期內難以設置大型運動中心，因此持續向市府爭取活化既有空間，最終將原本閒置區域改造為小型健身場域，歷經設備引進與環境整建後，已具備基本運動功能。從空調系統到場館照明均全面更新，希望讓民眾在安全、舒適的環境中運動。

    陳偉杰表示，此次場館引進多項體健設備，包括商用跑步機、電動爬梯等心肺訓練器材，以及深蹲架、蝴蝶式胸背訓練機、高拉滑輪與多功能重量訓練設備等，並設置身體組成分析儀，供民眾掌握個人健康數據；在環境改善方面，場館已完成中央空調系統建置，並更新照明與空間隔間，提升整體明亮度與通風品質。

    陳偉杰說，場館自4月1日起開放，營運時間為每週二至週日，上午9點至11點30分、下午1點至晚間8點30分，週一休館。呼籲民眾，為維護設備品質，入場民眾須穿著乾淨運動鞋並攜帶毛巾。

    新北市八里焚化廠內溫水游泳池2樓的閒置通行空間，在地方民代積極爭取下，引進商用跑步機、深蹲架及專業身體組成分析儀，轉型為功能俱全的「小型健身天堂」，並定於4月1日對外開放。（記者羅國嘉攝）

    新北市八里焚化廠內溫水游泳池2樓的閒置通行空間，在地方民代積極爭取下，引進商用跑步機、深蹲架及專業身體組成分析儀，轉型為功能俱全的「小型健身天堂」，並定於4月1日對外開放。（記者羅國嘉攝）

    議員陳偉杰指出，受限相關法規，八里地區短期內難以設置大型運動中心，因此持續向市府爭取活化既有空間，最終將原本閒置區域改造為小型健身場域，歷經設備引進與環境整建後，已具備基本運動功能。（議員陳偉杰提供）

    議員陳偉杰指出，受限相關法規，八里地區短期內難以設置大型運動中心，因此持續向市府爭取活化既有空間，最終將原本閒置區域改造為小型健身場域，歷經設備引進與環境整建後，已具備基本運動功能。（議員陳偉杰提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播