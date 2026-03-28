國際教育2.0實踐台南一中推動跨國共學常態化

臺南一中與日本本庄高等學院締結姐妹校（台南一中提供）

臺南市立第一高級中學與早稻田大學本庄高等學院近日締結為姐妹校，並簽署學術合作備忘錄，象徵兩校交流合作邁入新里程碑。這段源於科學探究、深化於教育交流的跨國情誼，也在制度化合作下開啟新的篇章。

本庄高等學院校長半田亨致詞時回顧，兩校最初因河川調查展開學術交流，學生一同走入自然場域，透過實地觀察與研究建立深厚連結。他表示，這份從「愛河川、愛自然」出發的情誼，讓兩校跨越國界成為夥伴，也成為他教育生涯中十分珍貴的經歷。他更感性提到，希望能在退休前見證這份國際情誼的完成，真摯發言感動在場師生。

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臺南一中校長廖財固表示，締結姐妹校不只是儀式，更是對過往交流成果的肯定，也是對未來合作的承諾。他指出，兩校曾共同前往曾文溪進行河川生態調查，學生穿著裝備踏入溪流，在自然環境中觀察生物、記錄數據，在科學探究中跨越語言隔閡，建立理解與友誼。「科學成為彼此最自然的語言，河流則成為連結兩國學生的橋梁。」

廖財固說，臺南一中推動「國際教育2.0」，致力培養學生全球視野與跨文化理解能力。此次與本庄高等學院締結姐妹校，正是邁向「國際的一中」的重要一步。未來雙方將持續深化合作，包括科學研究、課程共備、學生互訪及國際議題交流等，讓跨國共學成為長期且穩定的教育合作模式。

締結儀式中，雙方也互贈具有文化意涵的紀念品。本庄高等學院致贈象徵堅持與祝福的「不倒翁」，並由兩校校長共同為左眼點睛，象徵許下心願；右眼則暫不點上，代表未來願景仍待實現。臺南一中則回贈印有校園地標紅樓圖樣的帆布袋、墨寶，以及設計領帶與絲巾，展現百年學府的歷史傳承與臺南人文特色。

半田亨校長（右）致贈象徵堅持與祝福的「不倒翁」，並與廖財固校長（左）共同為不倒翁左眼點睛。（台南一中提供）

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