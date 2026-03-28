掃墓高峰期 林園、仁武警疏導公墓交通

高市消防局提醒，清明掃墓不用火。（記者洪臣宏攝）

掃墓高峰期到了，高雄市林園、仁武警分局今（28）日起派遣警力，分別針對轄內公墓執行人車疏導勤務。高市消防局提醒，清明掃墓不用火，以免吃下罰單，甚至觸犯刑責。

高市警方表示，除了今、明兩天，4月3日至4月6日連續假期也都會安排相關勤務，呼籲民眾配合引導，或多加利用接駁車或大眾運輸工具前往。

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林園警分局表示，拷潭示範公墓每年湧入掃墓人潮，勤務期間每日上午7時至下午4時止，派遣警力執行交通管制及人車疏導；仁武警分局則於上午8時至下午4時，針對大樹區第一納骨塔、麒麟寶塔、仁武區第一公墓納骨塔、大社區慈恩堂、鳥松區第四公墓納骨塔進行交管。

高市消防局從2月下旬起開始辦理山林火災預防宣導，今年提早使用無人機空拍巡邏偵測，轄內雜草火警的次數與去年同期相比減少約8成。

消防局表示，宣導的重點以清明掃墓不用火為主軸，包括除草「不」用火、紙錢「不」燃燒、爆竹「不」燃放、菸蒂「不」亂丟、垃圾「要」帶走。消防局提醒，任意燒雜草可能違反消防法得處新臺幣3000元以下罰鍰；而焚燒雜草造成的空氣污染，得依空氣污染防制法處1200元以上10萬元以下罰鍰；如因放火焚燒雜草而危害公共安全，更有可能觸犯刑法放（失）火罪而面臨刑事責任。

消防局宣導掃墓注意事項。（民眾提供）

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