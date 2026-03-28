柯文哲收賄一審判17年 他看判決書揭「5大黑金手法」

京華城弊案宣判，台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲被重判17年、褫奪公權6年。（資料照）

京華城弊案一審宣判，台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲被重判17年、褫奪公權6年。時常在網路發文針貶時事的建築設計師唐嘉鴻在看完判決書後表示，法院幫大家拆解一本《黑金操作手冊》，他進一步整理出5大手法，全是利用「合法的外衣」當容器，讓錢進了不該進的口袋。

針對備受關注的柯文哲案，大眾多半關注刑期，但唐嘉鴻27日在臉書貼文表示，他看完判決書的心得是：法院以約35頁篇幅拆解一本《黑金操作手冊》，完整揭露「錢怎麼送、怎麼收、怎麼洗到看起來乾乾淨淨」。​他進一步整理判決新聞稿內容，歸納出5種黑金手法，並依「帳務處理精細程度」排序，指出手法越複雜，查核難度也越高。

請繼續往下閱讀...

第一種手法是「人頭化整為零術」，難度1顆星。唐嘉鴻說明，這種手法就是「把大筆黑錢拆成七小筆，每筆都卡在『法定捐款上限』。」109年3月，沈慶京要送錢給柯文哲，找了威京集團7名員工當人頭，每人用自己的名義「捐獻」政治獻金30萬元，即法定個人捐款的上限。表面上看起來完全合法、毫無破綻。但負責跑腿的朱亞虎曾傳訊向李文宗邀功，內容直接點出「七人、依規定每人30」。李也回覆「市長和我們都心存感激」。最終成為關鍵證據，「如果沒有這封簡訊，帳面上幾乎無法看出問題。」

第二種手法是「協會過水洗衣機」，難度2顆星，「錢不直接給你，而是捐給你實質掌控的『協會』，左手換右手。」唐嘉鴻表示，沈慶京未直接匯款給應曉薇，而是透過威京旗下公司開立支票，將資金匯入中華技擊協會等5個協會，總計4500萬元，帳面呈現為企業贊助公益團體。然而，「去翻協會的財報就露餡了。」他指出，中華技擊協會年度申報收入僅500萬元、支出38萬元，卻出現提領200萬元現金的紀錄，帳面與實際金流明顯不符，「至於這筆現金到底去了哪裡？請看下一個手法。」

第三種手法是「30分鐘金流斷點」，難度3顆星，「從A帳戶領出現金，再到附近銀行存入B帳戶，藉此切斷金流紀錄。」唐嘉鴻表示，法院以分鐘為單位追查金流，例如協會帳戶領出200萬元後，應曉薇帳戶即分批存入相同金額；另有助理在領出353萬元後，僅38分鐘後便在附近銀行存入350萬元。法官透過時間、金額、地點與帳目交叉比對，發現提領與存入高度吻合，認定為刻意製造斷點，不僅涉及收賄，更具有洗錢性質，法院調閱多筆銀行交易紀錄逐一比對，才得以還原整體資金流向。

第四種手法是「肖像權套利無限迴圈」，難度4顆星，「將個人肖像授權給自己掌控的公司，再由競選總部付費租回。」唐嘉鴻表示，柯文哲先將肖像權授權給木可公司，再由木可轉授權給競選總部，競總以政治獻金分4次支付1500萬元授權費。之後木可再將450萬元回流至柯文哲個人帳戶。唐嘉鴻指出，法院並未爭論肖像價值，而是直接認定政治獻金不得轉為私人利益，「不論合約怎麼包裝，只要來源是政治獻金，就不能進個人口袋。」

第五種手法是「募款小物的灰色障眼法」，難度5顆星，「支持者以為是在捐助選舉，實際上資金卻流入私人公司。」唐嘉鴻表示，柯文哲透過社群與木可商店販售募款商品，文案強調「捐款」、「斗內」，吸引支持者以高於市價購買。相關收入約4133萬元最終流入木可公司帳戶，甚至連企業原欲捐給政黨的款項，也被轉為商業交易。法院則認定，既然對外稱為募款，就應納入政治獻金專戶，「轉入私人公司即屬侵占。」

唐嘉鴻表示，這5大手法都有一個共通點，就是利用「合法的外衣」當作容器，不論是政治獻金、協會公益、商業合約，還是募款活動，資金本質其實沒有改變，「只是換了幾百套衣服，繞了一大圈，最後進了不該進的口袋。」他指出，法院拆解這些手法的邏輯也很明確，不看表面形式，而是回到金流本質，追查這筆錢究竟是什麼、從哪裡來、用途為何，最後又流向誰。諷刺的是，經過層層包裝、刻意製造斷點的金流被逐一拆解，但一筆在私人帳冊中記載為「1500 沈慶京」的款項，因缺乏足夠旁證，目前尚無法定罪，也凸顯法治社會的核心原則，「一分證據說一分話」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法