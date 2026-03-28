「換肝名醫」陳肇隆豪宅失竊 千萬名酒被「最信任的人」搬光

換肝名醫陳肇隆收藏的高檔紅酒被司機偷走，損失近千萬元。（資料照）

有「亞洲換肝之父」美譽的高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆位於高雄豪宅傳出竊案，小偷潛入酒窖偷走2、30瓶高檔紅酒，損失近千萬元；陳報警後，警方發現下手行竊的人，竟是陳肇隆「最信任」的司機，目前司機落網後已被橋頭地署檢向法院聲押獲准。

檢警指出，陳肇隆有收藏紅酒的習慣，也常拿出好酒、名酒饋贈好友，他還在高雄的豪宅裡裝設酒窖，確保收藏的好酒不會變質；今年3月間，陳肇隆發現酒窖中的紅酒不翼而飛，清查發現竟有多達2、30瓶紅酒失竊，損失近千萬元。

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由於住家門鎖沒有被竊賊破壞的痕跡，陳肇隆懷疑是內鬼所為，於是向刑事局南部犯罪打擊中心報案，南打獲報指報請橋檢指揮，經循線追查後，發現原來是擁有陳家酒窖鑰匙的司機，原本用意是讓司機方便他搬運紅酒上車，沒想到「飼老鼠咬布袋」，被司機以「螞蟻搬家」少量多次搬走紅酒，司機遭逮後已被收押。

據悉，陳家失竊的紅酒目前只追回少數，大部分被販售的名酒仍由警方追查銷贓管道及收贓共犯中。南打表示，目前全案尚偵辦中，還有部分待偵查釐清，無法對外說明。

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