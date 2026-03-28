不拜神不信託夢 李昌鈺生前專訪曝谷開來案件內幕

國際知名鑑識專家李昌鈺（Henry C. Lee）27日於美國辭世，享壽87歲。（資料照）

國際知名鑑識專家李昌鈺（Henry C. Lee）27日於美國辭世，享壽87歲。身為國際鑑識權威的李昌鈺過去也曾指導中國警員，對於他們「實在無法破案就上山拜神」的說法，李昌鈺表示「我從沒拜過，也從來沒有過受害人給我託夢」，強調「不能為了破案立功，不去找應有證據，而造成冤案」。李昌鈺也曾被詢問谷開來案件，李昌鈺則表示「見過王立軍、薄熙來幾次，但不像媒體所言是好友」。

根據《世界新聞網》報導，李昌鈺於2014年曾接受專訪，李昌鈺表示中國警察曾有「實在無法破案，提議上山拜神」的說法。對此李昌鈺則給予務實回應，強調「我從沒拜過，也從來沒有過受害人給我託夢」、「我只是盡力，破不了也沒辦法。李昌鈺也直言「但不能為了破案立功，不去找應有證據，而造成冤案」。

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前中共中央政治局委員、重慶市委書記薄熙來家世顯赫，祖父是中共開國元老、前國務院副總理薄一波，薄熙來原本被視為是中共太子黨的耀眼新星，是與現任中共總書記習近平角逐大位的競爭對手。

不過在2012年十八大召開前，先是在2月初爆發重慶市副市長兼公安局長王立軍叛逃美國駐成都領事館尋求庇護事件，也是在同一年薄的妻子谷開來也捲入，在2011年11月發生的英國商人海伍德命案，原本官方稱海伍德是「飲酒過量」，但後來王立軍尋求政治避難並提供證據，讓海伍德一案被重新調查。

經複查後認為海伍德之死是由薄熙來妻子谷開來主導、薄家勤務人員張曉軍協助的謀殺。谷開來因此遭判處死刑。在習近平掌權後，清查「新四人幫」、肅清政敵，周永康、徐才厚、令計劃與薄熙來接連倒台，薄熙來被判處無期徒刑。

針對谷開來案件，李昌鈺則透露，曾見過王立軍、薄熙來幾次，但不像媒體所言是好友。他表示王立軍曾請他當總顧問，不過查辦這個案件與他無關，他也說明有外媒誤傳物證在他這裡，但他強調當時是重慶方面電話通知說有一個人喝酒死亡，他本來以為是喝假酒死亡，建議立刻化驗，但後來沒找到酒瓶，只有一塊血肉，說是很奇怪的一種毒，李昌鈺表示這並非他的專長領域，推荐了一位美方毒物學專家給重慶方面。不過後來刑警隊長又說案情另有進展，暫時不送來化驗了。

李昌鈺也說，他是在後來才知道，王立軍去了美國領事館。

中共前重慶市委書記薄熙來（右）之妻谷開來（左），因謀殺英國商人海伍德案被判處死刑。（路透資料照）

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