鋒面來襲北台濕涼 中南部高溫悶熱上看33度

氣象署指出，今天（18日）鋒面通過及東北季風增強，各地雲量較多，中部以北、東半部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，其中降雨機率較高的地方偏向在基隆北海岸、東半部地區及西半部山區。（資料照）

中央氣象署指出，今天（18日）鋒面通過及東北季風增強，各地雲量較多，中部以北、東半部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，其中降雨機率較高的地方偏向在基隆北海岸、東半部地區及西半部山區，其他地區偶爾也會有些下雨的現象，外出不妨攜帶雨具備用，晚上開始水氣減少，各地降雨機率將會降低。

今日氣溫方面，北部及宜花天氣會涼一些，白天高溫24至26度，其他地區沒下雨時感受仍悶熱，高溫在29至31度，至於各地低溫約21到23度。

請繼續往下閱讀...

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今（18）日微弱鋒面影響，北部、東半部轉有局部短暫陣雨；北台轉涼，南部仍偏熱，南部高溫上看33度。

氣象署提醒，今日馬祖地區有低雲或局部霧影響能見度，今晨馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

氣象署提到，第4號颱風辛樂克雖然對台灣天氣無直接影響，但會為基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島帶來長浪，海邊活動請注意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日鋒面通過及東北季風增強，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，中南部短時間可能達橘色提醒等級，金門為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週日東北季風影響，北部及東北部氣溫下降；水氣逐漸減少，花東地區及中南部山區有局部短暫陣雨，宜蘭及大台北山區亦有零星短暫陣雨，其他地區轉為多雲偶見陽光的天氣。

下週一起東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升，環境轉為偏東風；下週一、二花東地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後中南部地區及其他山區有局部短暫陣雨；下週二東北部地區亦有零星短暫陣雨。

下週三環境轉為偏南到東南風，花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區亦有零星降雨機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。

下週四、五鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部氣溫下降；中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，南部、東北部及東部地區有局部短暫陣雨或雷雨， 東南部地區有局部短暫陣雨。

下週六東北季風影響，水氣仍多，中南部、東半部地區仍有局部短暫陣雨，北部地區亦有零星短暫陣雨。

下下週日至下下週一東北季風減弱，氣溫逐漸回升；東半部地區有局部短暫陣雨，午後中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 22 ~ 26 24 ~ 31 26 ~ 31 23 ~ 28

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

氣象署指出，第4號颱風辛樂克雖然對台灣天氣無直接影響，但會為基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島帶來長浪，海邊活動請注意安全。（圖擷取自中央氣象署）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法