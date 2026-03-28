為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高鐵新竹站暖心送愛 助聽障朋友春遊港都體驗藝術

    2026/03/28 09:18 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹市聾人協會25位聽障朋友與志工，在高鐵新竹站的協助下，今天興奮地展開高雄1日輕旅行。（高鐵新竹站提供）

    新竹市聾人協會25位聽障朋友與志工，在高鐵新竹站的協助下，今天興奮地展開高雄1日輕旅行。（高鐵新竹站提供）

    社團法人新竹市聾人協會25位聽障朋友與志工，在高鐵新竹站的協助下，今天興奮地展開高雄1日輕旅行，一行人將參觀高雄美術館並搭乘輕軌，透過展覽與藝術品的賞析，豐富生活，同時感受鐵道交通的便利。

    新竹市聾人協會表示，協會致力於維護聽障者權益，協助聽障朋友重建生活、融入社會。成員多為中高齡且早期失學的多重障礙者，因此，更加希望透過外界的鼓勵走出戶外。此外，相較於其他身心障礙類別，聽障者因有其獨特的溝通方式，所以更加期待與同儕一起出遊，感受溝通無礙的愉快。

    聾人協會感謝台灣高鐵的幫助，讓聽障朋友一起分享沿途的美景、感受高鐵對聽障朋友的友善與關心。參與活動的陳小姐分享，自己一邊工作、一邊需要照顧年邁的母親，生活忙碌，一直沒有機會搭乘高鐵出遠門。這次能與大家一同搭高鐵前往高雄，感到格外開心與感動。短短1日的旅程，不僅是一次旅行，更是珍貴的回憶。

    高鐵新竹站站長陳欣宜表示，許多聽障朋友因為外觀與一般人無異，在日常生活當有需要幫助時，反而更容易被忽略，因此更需要外界的關懷與協助。台灣高鐵公司希望透過在地關懷的實際行動，幫助聽障朋友勇敢地走向戶外，也鼓勵社會大眾多一分理解與關懷。

    新竹市聾人協會25位聽障朋友與志工，獲高鐵新竹站協助，一行人將搭高鐵到高雄參觀美術館並搭乘輕軌。（高鐵新竹站提供）

    新竹市聾人協會25位聽障朋友與志工，獲高鐵新竹站協助，一行人將搭高鐵到高雄參觀美術館並搭乘輕軌。（高鐵新竹站提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播