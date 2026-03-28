高鐵新竹站暖心送愛 助聽障朋友春遊港都體驗藝術

新竹市聾人協會25位聽障朋友與志工，在高鐵新竹站的協助下，今天興奮地展開高雄1日輕旅行。（高鐵新竹站提供）

社團法人新竹市聾人協會25位聽障朋友與志工，在高鐵新竹站的協助下，今天興奮地展開高雄1日輕旅行，一行人將參觀高雄美術館並搭乘輕軌，透過展覽與藝術品的賞析，豐富生活，同時感受鐵道交通的便利。

新竹市聾人協會表示，協會致力於維護聽障者權益，協助聽障朋友重建生活、融入社會。成員多為中高齡且早期失學的多重障礙者，因此，更加希望透過外界的鼓勵走出戶外。此外，相較於其他身心障礙類別，聽障者因有其獨特的溝通方式，所以更加期待與同儕一起出遊，感受溝通無礙的愉快。

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聾人協會感謝台灣高鐵的幫助，讓聽障朋友一起分享沿途的美景、感受高鐵對聽障朋友的友善與關心。參與活動的陳小姐分享，自己一邊工作、一邊需要照顧年邁的母親，生活忙碌，一直沒有機會搭乘高鐵出遠門。這次能與大家一同搭高鐵前往高雄，感到格外開心與感動。短短1日的旅程，不僅是一次旅行，更是珍貴的回憶。

高鐵新竹站站長陳欣宜表示，許多聽障朋友因為外觀與一般人無異，在日常生活當有需要幫助時，反而更容易被忽略，因此更需要外界的關懷與協助。台灣高鐵公司希望透過在地關懷的實際行動，幫助聽障朋友勇敢地走向戶外，也鼓勵社會大眾多一分理解與關懷。

新竹市聾人協會25位聽障朋友與志工，獲高鐵新竹站協助，一行人將搭高鐵到高雄參觀美術館並搭乘輕軌。（高鐵新竹站提供）

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