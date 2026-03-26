竹縣兒童節系列活動週六起跑 楊立微火舞4/4壓軸演出

「即將成真火舞團」團員楊立微，繼227在北埔老街演出《火之桌》，4月4日晚將再次為新竹縣帶來《火之星》。（資料照，記者黃美珠攝）

「即將成真火舞團」及其在英國達人秀上揚名立萬的演員楊立微，繼今年227在新竹縣北埔老街演出《火之桌》，4月4日晚將再次為新竹縣帶來《火之星》。同樣融合光影與節奏，以炙熱的火焰結合肢體律動跟劇場敘事，展現火舞技藝。

這是新竹縣今年兒童節系列活動之一，縣府替全縣4萬多名小學生、2萬多名幼兒園幼童，各自準備了200元和100元的超商禮物卡，讓小朋友們學著自主選購需要、喜歡的物品送給自己 。

請繼續往下閱讀...

新竹縣公共圖書館則從週六（28日）起到4月3日，針對學齡前到小6的孩童，只要持「閱讀超級馬力」兒童閱讀集點卡，在縣內的公共圖書館借滿10冊藏書，就有機會兌換限量雄獅神奇變色筆1份。

週六的上午，文化局圖書館紅門兩側則有「闖關集運旺」活動，下午2點轉戰圖書館自修室前草皮，「勇氣小老闆萌市集」鼓勵孩子們整理出已經不玩的玩具或不看的繪本，替它們尋找下一個小主人，現場還有閱讀集點、胖卡餐車、夢幻氣球整點送等。

週日（29日）早上11點半跟下午2點共有2場手作，活動用「聽×玩×藏×集」，從故事出發，引導小朋友把想像力用神奇變色筆具象化，並將帶領他們親手彩繪專屬閱讀提袋。

而壓軸登場的火舞，就在4月4日當晚6點半，在湖口王爺壟停車場，由「即將成真火舞團」跟其團員楊立微帶來《火之星》，持續以神奇火焰，帶領大小朋友全新打開「視」界。

「即將成真火舞團」團員楊立微，繼227在北埔老街演出《火之桌》，4月4日晚將再次為新竹縣帶來《火之星》。（資料照，記者黃美珠攝）

「即將成真火舞團」團員楊立微，繼227在北埔老街演出《火之桌》，4月4日晚將再次為新竹縣帶來《火之星》。（資料照，記者黃美珠攝）

今年兒童節，新竹縣長除了準備系列活動，還直接發超商禮物卡給小朋友們。圖為縣長楊文科（中）。（取自竹縣府官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法