拉警報！西部冬雨創75年來最低 鯉魚潭水庫蓄水跌破3成

台中西部今年冬雨、春雨偏少，水庫蓄水直直落，鯉魚潭水庫今天蓄水正式跌破3成。（中區水資源分署提供）

台灣西部今年冬雨、春雨偏少，降雨量創下75年來最低，全台水情吃緊，供應苗栗、台中、彰化的鯉魚潭水庫蓄水更是直直落，今天上午7點蓄水率正式跌破3成，僅剩29.9%，蓄水量和去年同期相比足足少了7546萬噸，雖還有德基水庫進行調度，但水情不佳，台中市已啟動抗旱水井，包括台中市府和水利署中區水資源分署都提醒民眾要節約用水。

台灣西部今年冬雨、春雨偏少，造成中部鯉魚潭、德基、日月潭、湖山四座水庫的蓄水量，明顯比去年同期低，其中鯉魚潭水庫因台中用水量大，蓄水更是直直落，今天上午7點，蓄水率正式跌破3成，僅剩29.9%，蓄水量3466萬噸，水位274公尺。

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因去年同期鯉魚潭蓄水率達95%，蓄水量1億1012萬噸，今年比去年同期足足少了7546萬噸，水情相當嚴峻，水利署中區水資源分署表示，在德基水庫調配、調度下，目前民生、農業用水可撐到4月底，希望清明前後和梅雨能帶來降雨解決旱象，台中市82口抗旱井也將啟動備援，提醒民眾務必節約用水。

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