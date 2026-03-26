惠蓀林場粉嫩杜鵑綻放 春日賞花觀螢好去處

惠蓀林場近日悄悄換上粉色新裝，優雅粉嫩的杜鵑花正陸續綻放。（惠蓀林場提供）

春意漸濃、百花爭妍，位於南投縣仁愛鄉的惠蓀林場，近日悄悄換上粉色新裝，優雅粉嫩的杜鵑花正陸續綻放，點綴在綠林中美不勝收，加上目前進入賞螢季，林場從4月17日起也推出蓀夜賞螢活動，邀請民眾來林場日賞花、夜觀螢，感受春日山林中的美好時光。

台灣特有種植物埔里杜鵑，又名南澳杜鵑、毛柱杜鵑，是中興大學實驗林管理處所屬的惠蓀林場三寶之一，每年3、4月進入花季，園區山坡草原或是服務中心前，皆可見到它們細碎如星的粉嫩花影，在春風中搖曳生姿。

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惠蓀林場場長吳佾鴻表示，埔里杜鵑不僅在於美觀，更在於重建生態鏈，因為原生植物與在地的昆蟲、土壤有著數萬年的共生關係，保育埔里杜鵑，實際上也就是在守護這座森林的微觀生態系統，在這個花開的季節，歡迎大家來到林場，放慢腳步，看看台灣特有種植物的生命力，如何與土地共生，如何綻放自己生命最美的週期。

此外，春天也是賞螢季節，林場從4月17日至5月9日，每週五、六舉辦蓀夜賞螢活動，由專業導覽老師帶隊探索螢火蟲生態，住宿遊客免費參加，下午4點半入園遊客享星光票50元，團客平日也可預約導覽，讓遊客在幽靜的夜森林中與綠光小精靈共舞，體驗螢光閃閃的夢幻美景。

惠蓀林場杜鵑花綻放，點綴在綠林中增添春意。（惠蓀林場提供）

惠蓀林場埔里杜鵑，是台灣特有種植物。（惠蓀林場提供）

惠蓀林場蓀夜賞螢活動，安排遊客體驗綠光閃閃的夢幻螢河美景。（廖智安老師提供）

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