03/26各報重點新聞一覽

一度列入不分區的中配徐春鶯（中）因涉反滲透法等罪遭起訴，昨移審新北地方法院，法官認其有逃回中國之虞，裁定續押禁見。（記者徐聖倫翻攝）

自由時報

布局中配立委 徐春鶯當窗口 中共官員：李貞秀接班沒問題吧？

民眾黨中配立委李貞秀資格引發爭議，一度列入不分區的中配徐春鶯也因涉反滲透法等罪遭起訴，昨移審新北地方法院，法官認其有逃回中國之虞，裁定續押禁見。檢調並發現徐春鶯長期與上海市統促會副主任孫憲、中國民政部兩岸婚姻主任楊文濤密切往來，曾向孫憲傳送李貞秀個資並多次討論接班布局，孫憲曾回覆：「李貞秀接班應該沒問題吧？」

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柯文哲涉貪案今宣判 刑期成焦點 若判刑10年以上 將不得參加2028大選

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲等十一人涉京華城收賄等弊案，台北地方法院定今日下午二時卅分宣判，柯文哲被控違背職背職務收賄罪、主管事務圖利罪、公益侵占罪、背信等四大罪，若柯被判處超過十年有期徒刑，將不得參選正副總統，相當於提前宣告柯角逐二〇二八總統大選夢碎。

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涉賄重判18年半 棄保潛逃+1 南投仁愛前鄉長吳文忠 落跑通緝

南投縣前仁愛鄉長吳文忠在任內大規模收賄與索取工程回扣，經多年偵審，最終重判十八年六個月，但吳早在二〇二三年初台中高分院判決後、最高法院判決前即棄保潛逃遭通緝，近日部分判決確定後，台中地檢署再併案通緝。

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聯合報

台經院示警油價推升通膨壓力 朝野憂塑料漲、盤商囤貨

中東戰事對全球經濟的衝擊正在發酵。台經院長張建一昨天表示，中東戰事已推升能源供應風險，帶動原油與天然氣價格上漲，未來油價可能維持每桶九十至一百美元高檔，加劇通膨壓力，並牽動各國央行利率政策。台經院指出，全球經濟成長率已由百分之二點九下修至百分之二點七，油價若持續走高，全球景氣恐現衰退風險。

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各說各話 …美提15點停戰方案促棄核 伊朗譏諷「美方在跟自己談判」

美國官員表示，美方已透過中間人向伊朗提出拆除核設施、暫停發展飛彈並開放荷莫茲海峽的十五點停戰方案，目前無法確認伊朗是否接受。伊朗廿五日再度駁斥美國總統川普宣稱雙方正在和談說法，譏諷美方是在跟自己談判。

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中國時報

柯文哲涉4大罪 今一審宣判

民眾黨前主席柯文哲被訴京華城容積率收賄、圖利，及政治獻金案涉公益侵占、背信等罪案，被求刑28年6個月，台北地方法院預定在今（26）日下午2時30分一審宣判，柯是無罪還清白，或被判有罪？備受矚目。一旦作成有罪認定，且判刑10年以上，無異斷了柯文哲的「總統路」，依正副總統選罷法的規定，柯文哲就不能登記為民國117年的正副總統候選人。

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核廢有解 經長：可放乾式貯存場

核電重啟，政府高喊三原則把關，其中之一是「核廢要有解」。立委25日詢問核廢有解是乾式貯存就可以，或是找到最終處置場？經濟部長龔明鑫首度表態，台電正在興建或使用的乾式貯存場，這種中期儲存方式，就是經濟部對核廢處理的立場，但他也強調仍需社會有共識。

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柯文哲案，檢求刑28年6月。

南投縣前仁愛鄉長吳文忠棄保潛逃被通緝中。（資料照）

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