布局中配立委 徐春鶯當窗口 中共官員：李貞秀接班沒問題吧？

一度列入不分區的中配徐春鶯（中）因涉反滲透法等罪遭起訴，昨移審新北地方法院，法官認其有逃回中國之虞，裁定續押禁見。（記者徐聖倫翻攝）

民眾黨中配立委李貞秀資格引發爭議，一度列入不分區的中配徐春鶯也因涉反滲透法等罪遭起訴，昨移審新北地方法院，法官認其有逃回中國之虞，裁定續押禁見。檢調並發現徐春鶯長期與上海市統促會副主任孫憲、中國民政部兩岸婚姻主任楊文濤密切往來，曾向孫憲傳送李貞秀個資並多次討論接班布局，孫憲曾回覆：「李貞秀接班應該沒問題吧？」

徐整理中配參選名單 回報中方

檢調追查，早在二〇二三年十一月間，徐春鶯即向楊文濤報告民眾黨立委輪調制度、黨內規劃，以及各政黨中配參選情形與預估席次，並整理中配參選名單，試圖透過培養中配參政，並結合立院運作與社會議題操作，逐步擴大在台政治影響力，藉此滲透我國民主制度。

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二〇二四年三月間，徐春鶯將民眾黨不分區立委候補人選李貞秀的個人資料傳送給孫憲，並同步分享地方選舉相關新聞。同年十一月，孫憲詢問：「李貞秀接班應該沒問題了吧？我們這邊昨天還提起她，我不熟悉，就沒多講話」；徐春鶯則回覆，「我下週會和民眾黨社發部主任碰面，談年底活動的事，他們應該會要求讓李參與。」

中方：不管李上任否 動作要做

至二〇二五年八月，孫憲建議：「如果民眾黨想把陸配事件再次發酵的話，不管李貞秀能不能上任，動作一定要做，做出來之後再由陸委會宣佈其因國籍問題不能上任，然後再讓麥玉珍繼續。」

檢調另掌握，二〇二四年一月立委選舉前後，徐春鶯向楊文濤回報國內政治情勢，指民眾黨將成關鍵少數，楊回應「以後立院裡繼續藍白合，關鍵少數更合適」。

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