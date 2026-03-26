強化東台灣防禦韌性 水利署跨機關部署汛期防線

水利署昨天在台東召開東區防汛策進與整備會議。（記者黃明堂翻攝）

隨著極端氣候帶來的降雨不確定性日益增加，經濟部水利署搶在汛期來臨前，昨天在台東的第八河川分署召開「115年度東區防汛策進與整備會議」。由副署長陳建成親自主持的戰略會議，召集了第一、第八及第九河川分署與地方政府防災夥伴，試圖透過中央與地方的深度對話，為東部地區建構一道更為嚴密的防汛網絡。

東部地區地形特殊，溪流坡降大且對流雨勢迅猛，因此必須採取更為主動的防禦姿態。會中針對轄區內的重點河段、海堤、水門及抽水機組進行了全面性的「健康檢查」，也特別針對高風險河段、易淹水熱點及汛前整備情形進行盤點，並要求落實河道整理、構造物檢查、水門維護、抽水設備整備及開口合約機具待命等工作，確保災時可即時投入應變。

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水利署為落實「超前部署策群力，內外協同保安全」的理念，借由各機關防汛經驗交流，結合中央與地方攜手，務求守住每一道防線。同時協同志工與民眾於汛期來臨前提早檢查住家周邊排水設施，推廣最新氣象與水情資訊，善用水利署防災資訊服務網及行動水情App，來提升汛期間防災意識及降低災害風險。

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