柯文哲涉貪案今宣判 刑期成焦點 若判刑10年以上 將不得參加2028大選

柯文哲案 檢求刑28年6月

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲等十一人涉京華城收賄等弊案，台北地方法院定今日下午二時卅分宣判，柯文哲被控違背職背職務收賄罪、主管事務圖利罪、公益侵占罪、背信等四大罪，若柯被判處超過十年有期徒刑，將不得參選正副總統，相當於提前宣告柯角逐二〇二八總統大選夢碎。

總統副總統選舉罷免法規定「受死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑之判決尚未確定」者，不得登記的正副總統候選人。柯被控的四罪無論一審判幾件有罪，只要被宣告應執行刑逾十年，將喪失總統參選資格。

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檢求刑28年半 併科罰金5千萬元

檢方對柯具體求刑廿八年半，包括收賄、圖利罪一併求刑十五年、併科罰金五千萬元，兩件公益侵占罪求刑十一年，背信罪求刑二年六月。違背職務收賄罪刑度為十年以上，法官提醒檢、辯也應一併答辯七年以上的不違背職務收賄罪；圖利罪五年以上，公益侵占罪一年至七年，背信罪五年以下。柯全盤否認四罪，以「政治迫害、檢察官羅織」為答辯主軸，若一審認定有罪，則其法庭表現將列為犯後態度、有無悔意的量刑依據。

審判長命柯文哲等4人 今應到庭

審判長命柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗四人今日應到庭，若不到庭，將逕行拘提，外界因此認為，一旦重判，柯可能會被當庭收押。非本案律師黃俐則分析，當庭收押相當罕見，法官可能是要調整強制處分、保全措施、宣示判決效果與說明理由、確保被告知悉判決結果、或要掌握被告行蹤等。

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