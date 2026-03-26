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    首頁 > 政治

    （北市）雙重國籍又沒當兵 李孝亮不選議員了

    2026/03/26 05:30 記者董冠怡／台北報導

    國民黨台北市議員中正萬華擬參選人李孝亮近日身陷雙重國籍、卅五歲未服兵役爭議，甚至傳出還有涉及男女私德問題的「未爆彈」，廿三日才宣布「一定選到底」的他，不到五十小時卻改口「不選了」，令人錯愕。李受訪說未受黨內壓力，但地方人士透露，國民黨中央及地方黨部應有派員勸退，李也擔心個人爭議反成藍營選情破口，決定退選，優先處理兵役問題。

    傳藍營應有派員勸退

    李孝亮日前被控罷免民進黨立委吳沛憶期間言行不當，被黨內同志檢舉損害黨譽，然市黨部認為無法確認對黨有傷害而不予懲處，接著又在黨內初選領表登記前，爆出具有中華民國與加拿大雙重國籍，並以僑民在台投資一千萬元方式取得兵役緩徵資格，李稱依法辦理並無規避，仍引起外界質疑鑽法律漏洞當閃兵，是否適合擔任民意代表。

    面對爭議連環爆，李孝亮廿三日表示只要能為中正萬華付出，一定會選到底，當兵與否遵循兵役局規定辦理。沒想到地方再傳出他還有涉及私德問題的「未爆彈」，藍營人士擔心影響整體選情出手勸退；對此，李否認「被勸退」，是怕個人爭議被對手拿來攻擊，反倒淪為國民黨選情破口，幾經思量「決定不參與今年市議員選舉」，先專心處理兵役問題。

    記者針對私德部分向李孝亮求證，他並未多說什麼，強調不選主因還是兵役問題，不想傷害國民黨，目前打算先休息一陣子喘口氣。

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