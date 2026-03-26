1縣市大雨特報！今晨各地稍涼 晚起北台灣恐有雷雨

中央氣象署表示，今天清晨東北季風影響，天氣稍涼；晚起鋒面接近，北部將轉為有短暫陣雨或局部雷雨的天氣。（資料照）

中央氣象署表示，今天（26日）花東地區有局部短暫陣雨，恆春半島也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨，晚起鋒面接近，基隆北海岸及北部地區將轉為有短暫陣雨或局部雷雨的天氣。

氣象署清晨5時40分發布大雨特報稱，東北季風影響，今天花蓮地區有局部大雨發生的機率。

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氣溫方面，清晨東北季風影響，天氣稍涼，北部及東北部低溫約17、18度，其他地區19至22度，白天起東北季風減弱，氣溫回升，北部及東半部高溫約23至26度，其他地區27至31度，南部近山區會更高一些，中午前後紫外線可達過量級。

離島天氣方面，澎湖晴時多雲，20至25度；金門晴時多雲，16至22度；馬祖陰時多雲短暫陣雨或雷雨，14至16度。空氣品質方面，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。

氣象署預報，明天（27日）鋒面通過及東北季風增強並影響，北部及東北部天氣稍轉涼；基隆北海岸及北部地區有短暫陣雨或局部雷雨，中部、東半部地區及恆春半島局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

週六（28日）東北季風減弱，氣溫稍回升，各地早晚仍涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區有局部短暫陣雨，大台北、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫雷陣雨。

下週日（29日）、週一（30日）各地早晚稍涼，日夜溫差大；東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，下週日午後中南部山區有零星短暫雷陣雨，下週一午後西半部山區有局部短暫雷陣雨。

下週二（31日）及週三（4月1日）另一鋒面影響，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或局部雷雨，東部、東南部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；北部及東北部天氣稍轉涼。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 18 - 25 22 - 31 24 - 31 21 - 24

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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