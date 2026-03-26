涉賄重判18年半 棄保潛逃+1 南投仁愛前鄉長吳文忠 落跑通緝

南投縣前仁愛鄉長吳文忠棄保潛逃被通緝忠。（資料照）

南投縣前仁愛鄉長吳文忠在任內大規模收賄與索取工程回扣，經多年偵審，最終重判十八年六個月，但吳早在二〇二三年初台中高分院判決後、最高法院判決前即棄保潛逃遭通緝，近日部分判決確定後，台中地檢署再併案通緝。

組索賄鐵三角 貪污案達54件

二〇一八年，吳文忠當選南投縣仁愛鄉長，但被查出選前即與親信及司機組成「索賄鐵三角」，向廠商開出條件，要求先支付百萬元賄款，換取日後高額工程標案，當選後更利用職權，透過白手套向得標廠商收取五％至十五％不等回扣，甚至連前任任內已完工、尚未撥款工程，也被要求抽成才予以放行。

請繼續往下閱讀...

檢方清查發現，吳觸犯貪污案高達五十四件，不法所得金額龐大，雖法院審理後認定實際犯罪次數為十六次、金額約兩百多萬元，仍依違反貪污治罪條例重判，案件歷經一審、二審及發回更審後，最終以一審判決為基準定讞，刑度為十八年六個月，並褫奪公權。

最高院三審定讞前 趁機溜走

經查，台中高分院二審於二〇二二年十二月六日判吳文忠十八年十個月，吳隨即於最高法院判決前的二〇二三年二月一日，從桃園機場潛逃出境，最高法院於二〇二四年八月十四日才駁回部分上訴確定，於當年八月廿八日送交台中地檢署執行，中檢於當年十二月三日發布通緝。其餘撤銷發回判決確定案件，台中高分院於今年三月二日始發交中檢執行，中檢收到後，於三月六日「併案通緝」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法