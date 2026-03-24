各地暖熱最高溫達33度以上 專家揭解渴降雨要等到月底

颱風論壇指出，本週因為鋒面系統位置偏北，台灣整體的降雨量依然偏少，預計要等到31日附近，屆時鋒面才有機會在台灣上空短暫「停留」，為各地帶來一波明顯的雨水。（圖擷自臉書）

氣象專家指出，今日微弱鋒面滯留在北部海面，西半部地區持續無雨，各地大致晴朗穩定，白天偏暖「熱如夏」，預估白天最高溫達33度以上，週三、四鋒面前緣靠近，影響很輕微，週五下半天至週六鋒面快速掠過，北部、東半部偶有局部降雨，氣溫略降。下週日、一各地又「熱如夏」，不過下週二至週四另一鋒面影響，北東再變天。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，本週因為鋒面系統位置偏北，台灣整體的降雨量依然偏少，特別是西半部地區，基本上維持無雨的穩定天氣。

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至於何時才有下雨機會？颱風論壇說明，大家期待的解渴雨水，預計要等到下週（31日附近），屆時鋒面才有機會在台灣上空短暫「停留」，為各地帶來一波明顯的雨水。颱風論壇也強調，但在還沒發生前，都還有變動空間。請大家持續「節約用水」，珍惜水資源！

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨低溫比昨晨略升，各地低溫約在17、18度，今日微弱鋒面滯留在北部海面徘徊，各地大致晴朗穩定，為容易起霧的天氣；白天偏暖、中南部「熱如夏」，預估最高溫達33度以上、早晚略偏涼；東半部偶有局部零星飄雨的機率。今日各地區氣溫如下：北部17至28度、中部17至32度、南部17至33度、東部18至31度。

吳德榮表示，明日、週四弱鋒面前緣的雲系掠過，影響很輕微；中南部白天仍偏熱，北台雲量略增，高溫稍降，東半部的降雨機率略提高。週五下午微弱鋒面快速掠過，結構鬆散、各地雲量略增，北部、東半部偶有局部、零星降雨的機率，氣溫漸降。

吳德榮提到，週六至下週一各地恢復晴朗，東半部偶有局部短暫雨的機率；週六起氣溫漸升，下週日、一各地「熱如夏」。下週二至週四另一鋒面影響，北部、東半部再轉有局部雨，氣溫降，北台轉涼。

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