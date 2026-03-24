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    首頁 > 生活

    中南部像夏天！ 明東北季風增強、北台灣降溫

    2026/03/24 06:50 即時新聞／綜合報導
    白天高溫在北部及宜花為26、27度，中南部及台東則來到28至31度，局部地區溫度會再更高一些。（資料照）

    白天高溫在北部及宜花為26、27度，中南部及台東則來到28至31度，局部地區溫度會再更高一些。（資料照）

    中央氣象署指出，今（24日）各地大多為多雲到晴、溫暖微熱，僅基隆北海岸、東北部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，清晨至上午花東沿海地區有零星短暫陣雨，午後在花東地區及南部山區亦有零星短暫陣雨。

    氣溫方面，各地低溫普遍為18至21度，而白天高溫在北部及宜花為26、27度，中南部及台東則來到28至31度，局部地區溫度會再更高一些，且近中午前後紫外線可能來到過量等級，民眾外出請記得多補充水分並做好防曬。

    空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，北部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；竹苗、中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

    週三（25日）微弱鋒面通過及東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，週四（26日）清晨東北季風影響，各地天氣稍涼，白天起東北季風減弱，氣溫稍回升；宜花地區有局部短暫陣雨，基隆北海岸、台東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。

    週三至週四北部、宜蘭及金門低溫17至19度，中南部、花東及澎湖19至22度，馬祖14度；高溫部分，北部、宜花及澎湖23至27度，中南部及台東28至31度，金門21至23度，馬祖17度。

    週五（27日）東北季風再增強，北部及東北部天氣稍轉涼，水氣增多，北部、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨。週六（28日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；雨區減小，基隆北海岸、宜花地區及大台北山區有局部短暫陣雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    21 ~ 31 22 ~ 30 25 ~ 31 24 ~ 30

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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