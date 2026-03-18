嘉縣補助200萬元 機器人競賽代表隊FRC7551赴美參賽

嘉義縣機器人競賽代表隊「FRC7551」將前往美國參加比賽。（記者林宜樟攝）

以嘉義縣立竹崎高中學生為主體的嘉義縣機器人競賽代表隊「FRC7551」，由縣府核定補助200萬元，將在4月6日至8日前往美國紐約參加FIRST Robotics Competition（FRC）機器人競賽區域賽，縣府盼能鼓勵更多學生挑戰自我，爭取佳績。

縣長翁章梁今天為代表隊進行授旗，勉勵學生全力以赴；翁章梁說，FRC是全球具指標性的高中生機器人賽事，重視機器人設計，強調溝通合作與國際互動能力，每年吸引約9萬名高中生共3600支國際隊伍投入競賽，嘉義縣代表隊將前往美國，其他國家共48支隊伍同場競技。

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翁章梁說，竹崎高中雖在鄉下，資源有限，但師生仍然「Do my best」，代表隊利用課餘時間設計與測試機器人，參與模擬賽，透過實戰演練修正性能，以最佳狀態迎戰國際賽事，為讓偏鄉學生有機會站上國際舞台，縣府訂定「嘉義縣政府補助所屬高級中等以下學校學生參加國際競賽要點」予以補助，支持13名學生及4名師長出國比賽，期望學生在科技領域精進。

竹崎高中表示，代表隊長期獲得各界支持，君綺醫美連續3年每年捐贈50萬元、游梅公益信託慈善基金連續3年每年捐贈30萬元，圖清興誠基金會捐贈30萬元、裕坤營造捐贈10萬元，以及ZEBRA科技等企業協力投入，幫助學生學習程式設計、機械製作、數據分析、策略規劃及行銷能力，過去已有2分之1的代表隊學生透過特殊選才錄取多間國立大學，感謝各界支持，讓孩子累積競賽經驗，開拓人生視野。

學生示範操作機器人。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁（中）期許學生獲得好成績。（記者林宜樟攝）

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