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    首頁 > 生活

    林保署、花蓮高農合辦植樹節活動 活化畜牧場啟動人才培育計畫

    2026/03/14 15:14 記者花孟璟／花蓮報導
    國立花蓮高農在吉安鄉知卡宣公園旁邊的畜產保健科實習牧場。（記者花孟璟攝）

    國立花蓮高農在吉安鄉知卡宣公園旁邊的畜產保健科實習牧場。（記者花孟璟攝）

    林保署為降低對進口木材依賴，推動合理砍伐人工林的國產材政策，林保署花蓮分署今年植樹節與國立花蓮高農合作，今天在該校畜牧場舉辦植樹節活動，雙方也簽合作備忘錄，將農場閒置土地轉為實習林場，導入法正林概念，共同培育林業人才。

    林保署花蓮分署今天在國立花蓮高農畜牧場舉辦植樹節活動，並與校方簽署合作備忘錄MOU，規劃5年內落實人才培育、林下經濟示範、國產材應用實作等課程，現場民眾及花蓮高農森林科學生，一起在畜牧場內閒置的1.6公頃土地，種植楓香、相思等樹種。

    林保署花蓮分署長黃群策說，隨著政策轉向，林保署積極推動人工林疏伐國產材，輔導社區經營段木香菇、養蜂等林下經濟，都產生技術人員需求，包括森林護管、森林調查、伐採技術、國產材的家具及生活用品加工。

    他說，百年歷史的花蓮高農是台灣森林人才培育搖籃，盼畜牧場閒置土地打造人工林教學場域，導入法正林的經營模式，分區種植不同收穫期的樹種，包含6至10年可收穫的短期樹種，以及需30年以上長期經營的樹種，讓學生可以觀察幼苗到收穫的各階段，培育台灣林業人才。

    國立花蓮高農代理校長江金安說，該校原本在壽豐山區的實習林場比較遠，這次與林保署合作，規劃在吉安校區約10公頃的舊畜牧場進行活化，有部分土地撥交森林科使用，讓學生就近學習育林、林業經營及林下經濟等實務課程。

    他也說，花農森林科是國內僅存的4所高級職業學校森林科之一，現有學生45人，學生畢業後多選擇技術升學，比如台大、中興、屏科大森林系，畢業後可進入林業署工作，希望透過產官學合作，增加學生畢業後就業市場競爭力。

    花蓮高農森林科學生在牧場種樹，校方與林保署簽屬合作備忘錄，啟動林業人才培育5年計畫。（記者花孟璟攝）

    花蓮高農森林科學生在牧場種樹，校方與林保署簽屬合作備忘錄，啟動林業人才培育5年計畫。（記者花孟璟攝）

    國立花蓮高農畜產保健科內的畜舍，早年有養豬，現在都已經停養，只剩部分家禽。（記者花孟璟攝）

    國立花蓮高農畜產保健科內的畜舍，早年有養豬，現在都已經停養，只剩部分家禽。（記者花孟璟攝）

    國立花蓮高農畜牧場占地10多公頃。（記者花孟璟攝）

    國立花蓮高農畜牧場占地10多公頃。（記者花孟璟攝）

    花蓮今天舉辦植樹節活動，小朋友也拿鏟子學種樹。（記者花孟璟攝）

    花蓮今天舉辦植樹節活動，小朋友也拿鏟子學種樹。（記者花孟璟攝）

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