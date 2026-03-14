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    首頁 > 生活

    后里焚化廠塞爆、垃圾車綿延數百公尺 中市環保局啟動分流紓解

    2026/03/14 15:11 記者蔡淑媛／台中報導
    烏日焚化廠正值歲修，大批垃圾及廚餘改送后里焚化廠，后里焚化廠大排長龍、垃圾車綿延數百公尺。（謝志忠議員提供）

    烏日焚化廠正值歲修，大批垃圾及廚餘改送后里焚化廠，后里焚化廠大排長龍、垃圾車綿延數百公尺。（謝志忠議員提供）

    台中市烏日焚化廠正值歲修，大批垃圾及廚餘改送后里焚化廠，造成后里焚化廠從9日大排長龍、垃圾車綿延數百公尺，駕駛等待約兩小時才進廠，痛批比去年底廚餘之亂時更塞，中市環保局今天表示，焚化廠尖峰時段進廠車流量大，啟動分流紓解車潮，車流在昨（13）日已經順暢進廠。

    環保局表示，后里焚化廠近日配合烏日焚化廠上半年歲修作業，增加收受民生垃圾進廠處理去化，以維持台中市穩定的垃圾收運量能，針對12日適逢周四垃圾量較多（清潔隊週三例行休假停收垃圾），加上下午2點至4點屬垃圾車進廠尖峰時段，期間進廠車流量大，導致后里焚化廠車輛進廠需等待。

    台中市三座焚化廠為維持穩定操作營運，每年各安排2次例行停爐歲修工作，烏日焚化廠率先自3月1日起進行歲修作業，並於9日至17日兩爐共停進行設備系統維護，烏日廠此次並進行垃圾吊車系統汰換優化提升操作穩定性，以維持穩定的垃圾處理量能。

    環保局指出，12日屬於后里焚化廠進廠尖峰時段，短時間進廠車流量大，在環保局督促操作廠商加派人力整理焚化垃圾貯坑，提昇垃圾車進廠傾卸速度，已紓解進廠車流，同時透過分流調度機制，昨天后里焚化廠外已無等待進廠車流。

    環保局今天表示，焚化廠尖峰時段進廠車流量大，啟動分流紓解車潮，車流在13日已經順暢進廠。（環保局提供）

    環保局今天表示，焚化廠尖峰時段進廠車流量大，啟動分流紓解車潮，車流在13日已經順暢進廠。（環保局提供）

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