為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹市學生搶破頭 育賢國中今年首列總量管制學校

    2026/03/14 15:24 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市學生搶破頭登記，今年竹市共6所國中需實施總量管制，其中光武國中僅收18班540人，已有近800名新生登記。（記者洪美秀攝）

    新竹市學生搶破頭登記，今年竹市共6所國中需實施總量管制，其中光武國中僅收18班540人，已有近800名新生登記。（記者洪美秀攝）

    新竹市長高虹安2022年上任後推動學區重新劃分教育政策，今年115學年度是學區重劃上路第一年，但依舊無法滿足學生就近入學目標，其中育賢國中今年更首度列入總量管制學校，除育賢國中，光武、三民、建功、培英和竹光共6所國中需實施總量管制，國小則維持三民國小及關埔國小。總量管制學校今天辦理新生登記，光武國中收18班，已近800人登記，三民國中開26班，已近千人登記，依舊是學生搶破頭、難就近入學。

    今年首度實施總量管制的育賢國中，原本僅能招收9個班學生，但依學區內新生需求數預估已爆增，經教育處核定後，今年新增3個班級，共收12個班，但需總量管制。學校表示，今天登記情況踴躍，已超過9成完成登記。

    另每年新生數都爆量的光武國中與三民國中，今年雖是教育處實施學區重新劃分政策上路的第一年，但新生擠破頭想就近入學的情況不減反增，光武國中新生總量管制班級數是18班、每班30人，已有近800人完成登記。三民國中今年管制班級數是26班，只能收780名學生，已有980人登記，都出現新生登記人數爆量情況。而培英國中今年總量管制24班，建功高中國中部總量管制16班，竹光國中總量管制12班，登記率都超過9成。

    竹市國中小學總量管制學校今天辦理新生登記作業，30日辦理新生報到，無法就近入學學生將轉分發到鄰近學區學校。

    新竹市學生搶破頭登記，今年竹市共6所國中需實施總量管制，其中光武國中僅收18班540人，已有近800名新生登記。（記者洪美秀攝）

    新竹市學生搶破頭登記，今年竹市共6所國中需實施總量管制，其中光武國中僅收18班540人，已有近800名新生登記。（記者洪美秀攝）

    新竹市學生搶破頭登記，其中育賢國中今年首列入總量管制學校，今天辦理新生登記作業相當踴躍。（記者洪美秀攝）

    新竹市學生搶破頭登記，其中育賢國中今年首列入總量管制學校，今天辦理新生登記作業相當踴躍。（記者洪美秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播