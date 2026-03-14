竹市學生搶破頭 育賢國中今年首列總量管制學校

新竹市學生搶破頭登記，今年竹市共6所國中需實施總量管制，其中光武國中僅收18班540人，已有近800名新生登記。（記者洪美秀攝）

新竹市長高虹安2022年上任後推動學區重新劃分教育政策，今年115學年度是學區重劃上路第一年，但依舊無法滿足學生就近入學目標，其中育賢國中今年更首度列入總量管制學校，除育賢國中，光武、三民、建功、培英和竹光共6所國中需實施總量管制，國小則維持三民國小及關埔國小。總量管制學校今天辦理新生登記，光武國中收18班，已近800人登記，三民國中開26班，已近千人登記，依舊是學生搶破頭、難就近入學。

今年首度實施總量管制的育賢國中，原本僅能招收9個班學生，但依學區內新生需求數預估已爆增，經教育處核定後，今年新增3個班級，共收12個班，但需總量管制。學校表示，今天登記情況踴躍，已超過9成完成登記。

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另每年新生數都爆量的光武國中與三民國中，今年雖是教育處實施學區重新劃分政策上路的第一年，但新生擠破頭想就近入學的情況不減反增，光武國中新生總量管制班級數是18班、每班30人，已有近800人完成登記。三民國中今年管制班級數是26班，只能收780名學生，已有980人登記，都出現新生登記人數爆量情況。而培英國中今年總量管制24班，建功高中國中部總量管制16班，竹光國中總量管制12班，登記率都超過9成。

竹市國中小學總量管制學校今天辦理新生登記作業，30日辦理新生報到，無法就近入學學生將轉分發到鄰近學區學校。

新竹市學生搶破頭登記，今年竹市共6所國中需實施總量管制，其中光武國中僅收18班540人，已有近800名新生登記。（記者洪美秀攝）

新竹市學生搶破頭登記，其中育賢國中今年首列入總量管制學校，今天辦理新生登記作業相當踴躍。（記者洪美秀攝）

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