    首頁 > 生活

    虎尾鎮公所率全縣之先送長者餐具收納袋 打造環保長青食堂

    2026/03/11 13:59 記者李文德／雲林報導
    虎尾鎮公所率全縣之先，贈送鎮內千名長青食堂長者收納保溫袋。（記者李文德攝）

    雲林縣2015年起開辦長青食堂，至今將近1.7萬名長者用餐，其中虎尾鎮將近千名長者用餐。公所觀察中午用餐長輩，常以塑膠袋容納餐盒，不環保也恐有食安隱憂。鎮公所率全縣之先，今年起贈送長者每人一個餐具收納保溫袋，盼讓長輩可以響應環保永續觀念。

    虎尾鎮目前開設長青食堂有堀頭、埒內、頂溪、安溪、下溪、三塊厝、三合、東屯、北溪及墾地社區等10處，將近千名長輩用餐，其中三合里150人、東屯里96人、頂溪里87人為前三多用餐食堂。

    鎮長林嘉弘表示，走訪長青食堂及鄰里長反映，將近8成以上的長輩習慣使用塑膠袋容納餐具，長期使用下袋子破爛，更是不環保，也可能產生衛生與化學殘留等食安隱憂，因此今年率全縣之先，為千名長輩提供餐具收納保溫袋。

    林嘉弘指出，收納保溫袋長25公分、寬22公分、高25公分符合餐具收納空間，外觀結合虎尾虎嘟嘟形象，加入長照、安心、保護、報案、救災、反詐騙等專線，將社會安全網絡生活資訊隨身化，也可以讓長輩出外購物時，運用收納袋保溫功能。

    林嘉弘表示，公所2018年起推動食堂加菜金，為解決物價波動因素，今年起將每人1000元的加菜金補助，提高至1200元，實際資源投入解決獨居長輩備餐不易的問題，會持續推動多元的高齡友善政策，結合社區的力量，建構出更完善的照護防護網。

    虎尾鎮公所率全縣之先，贈送鎮內千名長青食堂長者收納保溫袋。（記者李文德攝）

