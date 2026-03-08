為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    國際婦女節挺女力 「女神休假中」翻轉性別刻板印象

    2026/03/08 13:05 記者蔡文居／台南報導
    南市社會局策劃「女神休假中」料理活動，讓家長與孩子在料理過程中學習合作與責任共享。（南市社會局提供）

    南市社會局策劃「女神休假中」料理活動，讓家長與孩子在料理過程中學習合作與責任共享。（南市社會局提供）

    今天國際婦女節，南市社會局舉辦「歡慶2026國際婦女節－匯聚光芒，綻放女力」活動，「女神休假中」的主題活動，透過角色翻轉性別刻板與互動體驗，讓性別平權落實日常生活中。

    南市副市長姜淋煌、社會局長郭乃文及市府團隊各首長共同出席，一起揭開活動序幕，宣示市府將持續攜手社會各界，成為女性堅實的後盾，綻放女性多元發展與無限可能。除各界民代外，包括有性別平等及婦女權益促進委員會委員徐珊惠、邱麗夙、許玉靜、童氏容及婦女團體代表等多人與會。

    「女神休假中：神隊友廚房大作戰」料理活動，讓家長與孩子在料理過程中學習合作與責任共享，將性別平權與家庭教育融入日常生活，以行動宣示家務勞動平權，破除傳統枷鎖。

    社會局表示，長期以來「家務等同女性義務」的刻板印象，不僅影響婦女職涯發展，也加重其身心負擔。市府透過制度與行動雙軌並進，讓性別平權不只是理念，而是真正落實在市民的日常生活中。今年度南市婦女福利服務中心將透過「女性讀夢團體」、「身心照顧課程」、「韌力媽媽培力」及「婻劇團培力團體」等方案，陪伴女性照顧心理健康、強化自我韌性，並拓展表達與參與公共事務的空間；同時，結合專業心理諮商與法律諮詢服務，回應女性在不同生命階段所面臨的實際需求。

    台南市社會局邀請眾多婦女團體一同參與2026台南國際婦女節活動，以行動宣示家務勞動平權，破除傳統枷鎖。（南市社會局提供）

    台南市社會局邀請眾多婦女團體一同參與2026台南國際婦女節活動，以行動宣示家務勞動平權，破除傳統枷鎖。（南市社會局提供）

