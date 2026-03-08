因應美國關稅 台南蘭花強化國際市場布局

因應美國關稅政策調整，南市府攜手業者透過參加國際展覽活動等，強化國際市場布局。（農業局提供）

蝴蝶蘭佔台灣蘭花外銷總額80.63%，其中，美國市場約占蝴蝶蘭總出口額40%，出口值達6000萬美元。台南為台灣蘭花重要的產地，因應美國關稅政策調整，台南市政府攜手蘭花業者，拓展多元行銷管道，強化台南蘭花的國際市場布局，幫助產業穩定發展。

台南是世界蝴蝶蘭的重要生產基地之一，產品主要銷往美國、日本及越南等國家，美國關稅政策調整，使台灣外銷美國的蝴蝶蘭關稅也提高，為外銷市場帶來新的挑戰。台南市長黃偉哲表示，台南蘭花產業具備完整的產業鏈與國際競爭力，將持續透過參與國際展會、推動城市外交及強化品牌行銷等方式，協助業者拓展海外市場，分散市場風險，並讓更多國際消費者認識台南優質花卉。

市府近年來積極參與日本東京食品展等國際展會，並透過日本東京花道博覽會、新加坡台南風味宴等活動，推廣台南花卉與農產特色。例如，在東京國際花道博覽會中，運用蝴蝶蘭設計宴會桌花，在新加坡台南風味宴中，蘭花業者運用奈米噴染技術，推出新加坡國慶主題蘭花，展現台南蘭花產業的創意與實力。

國內市場部分，透過「台灣國際蘭展」強化台南蘭花品牌形象，並結合遠百農產展售活動及南科小農市集等通路，提升市場能見度與消費意願，還有透過國中小學、社區及農會辦理花藝課程，及鼓勵廟宇在參拜及祈福活動中使用鮮花供奉，讓蘭花深入民眾生活，帶動國內花卉消費市場。

