誤食農藥死亡？宜蘭稻田大批候鳥暴斃 縣府將採樣調查

羅東運動公園附近水稻田傳出大批候鳥暴斃（紅圈處），外界質疑是否投放防治福壽螺藥物，導致候鳥誤食死亡。（圖由陳姓讀者提供）

宜蘭縣羅東運動公園附近水稻田傳出大批候鳥暴斃，因適逢春耕季節，外界質疑是否投放防治福壽螺藥物，導致候鳥誤食死亡？宜蘭縣政府農業處今天（8日）回應，將派員採樣蒐證，若有毒死保育類野生動物情形，最高可處5年有期徒刑。

羅東鎮北成里居民陳先生向本報投訴指出，他昨天下午到羅東運動公園運動，行經1處幾天前才插秧的水稻田，目擊田裡有不少鳥屍，數量超過20隻，看起來像是尚未北返的候鳥，疑似誤食毒物慘死異鄉。

請繼續往下閱讀...

陳先生說，宜蘭縣目前是稻田春耕期在插上秧苗後，有些農民會投放藥物，防治福壽螺危害，候鳥一旦誤食性命不保，羅東運動公園附近農田候鳥暴斃恐非個案，呼籲縣府加強宣導，提醒農民謹慎投藥，避免更多無辜鳥類受害。

宜蘭縣政府農業處畜產科長卓盟翔說，秧苗生長初期，農民可透過撿拾，或使用苦茶粕之類有機資材，降低福壽螺、蝸牛的危害，羅東運動公園附近農田候鳥死亡，是否誤食有毒藥物，或有其他原因，仍待進一步釐清。

宜蘭縣政府農業處人員將到場蒐證，如果確認毒死保育類野生動物，行為人就涉及違反野生動物保育法第41條，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬元以上100萬元以下罰金。

發生候鳥暴斃的稻田，幾天前才插秧。（圖由陳姓讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法