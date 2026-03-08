為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    誤食農藥死亡？宜蘭稻田大批候鳥暴斃 縣府將採樣調查

    2026/03/08 11:17 記者江志雄／宜蘭報導
    羅東運動公園附近水稻田傳出大批候鳥暴斃（紅圈處），外界質疑是否投放防治福壽螺藥物，導致候鳥誤食死亡。（圖由陳姓讀者提供）

    羅東運動公園附近水稻田傳出大批候鳥暴斃（紅圈處），外界質疑是否投放防治福壽螺藥物，導致候鳥誤食死亡。（圖由陳姓讀者提供）

    宜蘭縣羅東運動公園附近水稻田傳出大批候鳥暴斃，因適逢春耕季節，外界質疑是否投放防治福壽螺藥物，導致候鳥誤食死亡？宜蘭縣政府農業處今天（8日）回應，將派員採樣蒐證，若有毒死保育類野生動物情形，最高可處5年有期徒刑。

    羅東鎮北成里居民陳先生向本報投訴指出，他昨天下午到羅東運動公園運動，行經1處幾天前才插秧的水稻田，目擊田裡有不少鳥屍，數量超過20隻，看起來像是尚未北返的候鳥，疑似誤食毒物慘死異鄉。

    陳先生說，宜蘭縣目前是稻田春耕期在插上秧苗後，有些農民會投放藥物，防治福壽螺危害，候鳥一旦誤食性命不保，羅東運動公園附近農田候鳥暴斃恐非個案，呼籲縣府加強宣導，提醒農民謹慎投藥，避免更多無辜鳥類受害。

    宜蘭縣政府農業處畜產科長卓盟翔說，秧苗生長初期，農民可透過撿拾，或使用苦茶粕之類有機資材，降低福壽螺、蝸牛的危害，羅東運動公園附近農田候鳥死亡，是否誤食有毒藥物，或有其他原因，仍待進一步釐清。

    宜蘭縣政府農業處人員將到場蒐證，如果確認毒死保育類野生動物，行為人就涉及違反野生動物保育法第41條，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬元以上100萬元以下罰金。

    發生候鳥暴斃的稻田，幾天前才插秧。（圖由陳姓讀者提供）

    發生候鳥暴斃的稻田，幾天前才插秧。（圖由陳姓讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播