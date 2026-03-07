地表最強媽媽 單親媽賣地瓜、跑外送還考空大第一名畢業

單親媽媽芊芊獨力養2兒，賣地瓜、跑外送、當團媽賣爆米花。（記者蔡淑媛攝）

單親媽媽芊芊獨立撫養2名兒子，為了家計加入人安基金會當地瓜媽媽，揹著小孩，擺攤賣地瓜，為了照顧生病父母，也開始跑外送，也兼賣當團媽，她說「為了養孩子，什麼工作都做！」也為了鼓勵孩子讀書，她報考空中大學，去年更以第一名畢業，成為孩子最好的榜樣，也一圓自己大學夢，被孩子叫「地表最強媽媽！」

芊芊是低收入家庭，身肩沈重家計，仍正向樂觀，11年前小兒子出生，沒有錢買奶粉，只能親餵，無法找正職工作，參加人安基金會的單親媽媽烤地瓜方案，揹著孩子擺攤賣地瓜，也能隨時哺乳，她說「再怎樣也不能餓到小孩，苦是苦自己，希望讓孩子過好一點的生活」，曾賣地瓜賣到中暑，也咬牙苦撐。

為了增加收入，芊芊也到大坑步道擺攤賣杏仁茶，疫情後改做外送，送孩子上學後就騎著機車在大街小巷穿梭，空檔也能回家看顧生病的父母，再做團媽兼賣人安的「寒士自立爆米花」，身兼數職養家，不喊苦。

由於孩子有注意力不集中症，芊芊為了鼓勵孩專心讀書，她報考空中大學，與孩子一起讀書，不但認真學習，3年半就畢業還拿到第一名成績，感動孩子，她也透過課程中學到輔導技巧育兒，改善親子關系，孩子情緒變得穩定，也用功讀書。

芊芊說，自己出身單親家庭，台中家商畢業後就急著就業工作貼補家計，就讀空大也是一圓自己的大學夢，希望等孩子再大一點，自己將朝著幼教等相關工作努力嚐試，不但要當個好媽媽、好女兒，也能打造事業天地，在逆境中也要創造自己的價值。

人安基金會台中平安站表示，3月8日國際婦女節前夕推出「寒士自立爆米花」創新就業方案，協助單親媽媽透過販售爆米花產品增加收入，提升經濟自主能力，改善生活品質，實踐「以工代賑」精神，在自立過程中重建信心與尊嚴，以實際行動關懷弱勢女性，也將持續推動女性培力與寒士關懷服務，期待更多在地企業與民間團體加入公益行善行列，支持人安基金會寒士自立服務，讓台中平安站成為凝聚愛與希望的平台。

