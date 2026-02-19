基隆八斗子「糖果屋」比拚 正濱漁港彩色屋帶動觀光

基隆區漁會外觀重新整修後漆上繽紛色彩，小朋友稱他為糖果屋。（記者盧賢秀攝）

基隆市正濱漁港彩色屋近幾年吸引許多遊客拍照打卡，也帶動和平島一帶的發展。基隆區漁會大樓最近整修，外觀拉皮翻新，外牆也漆繪得色彩繽紛，並取名為「糖果屋」，與正濱漁港的彩色屋相輝映，希望能為八斗子帶來新氣象，行銷當地特產。

基隆正濱漁港彩色屋近幾年很夯，許多遊客來打卡、喝咖啡，並到和平島地質公園逛逛，串連和平島區域發展。

基隆區漁會就在八斗子漁港邊，建築也有近50年歷史，外牆磁磚會剝落影響安全，獲漁業署支持，協助重新整修，並在外牆上漆上粉紅、粉藍、粉綠等各五顏六色，最近亮相，整個八斗子漁港亮了起來。

區漁會總幹事陳文欽說，前陣子有小學生來漁會上食魚教育課程，小朋友看了區漁會全新外觀說「好漂亮，這麼多顏色好像糖果一塊一塊的。」認為小朋友最天真活潑也最真實，因此就取名為「糖果屋」，希望能夠帶動附近的觀光廊帶。

基隆區漁會在八斗子漁港，旁邊銜接國立海洋科技博物館、八斗子漁村、長潭里潮境公園，陳文欽說，希望糖果屋外觀吸睛，也能把這這些觀光廊帶動起來，夏天時一定會非常非常熱鬧。

基隆正濱漁港的彩色屋，近年也吸引相當多的人來打卡觀賞。（記者盧賢秀攝）

