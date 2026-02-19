嘉市走春 「西門交誼創新所」特展引領認識百年舊城街區

農曆春節期間嘉市「西門交誼創新所」推出「舊時光的守護：興中的故事」特展。（嘉市政府提供）

農曆春節期間，嘉義市「西門交誼創新所」推出「舊時光的守護：興中的故事」特展，透過場域敘事、歷史文獻、影像資料及沉浸式展示設計，引領民眾走進「二通」商圈，也提供探訪嘉義老店的口袋名單認識舊城街區。

市府表示，「西門交誼創新所」位於中正路與光華路、興中街交會處，由舊「興中派出所」活化變身；中正路在日治時期稱為「二通」，有別於昔日「大通」（今中山路）多為當時日本人生活場域，本地人則多聚集於「二通」，中正路也被稱作「本島人街」。

「舊時光的守護：興中的故事」特展以「守護」為核心概念，依循時間與場域脈絡規劃多個敘事單元，從「諸羅紀事」出發，帶領民眾回望嘉義自縣治遷移、築城設門至城郭變遷的歷史脈絡。

「興中派出所的前世今生」展區，透過史料與影像呈現派出所由城門守護轉為現代行政體系的演進，展現城市從傳統防禦走向公共服務的歷程。

「警政演變」單元則以文字史料、公文影像與老照片對照，說明警察制度如何隨都市發展持續調整，反映城市治理與社會需求的變化。

市府表示，特展也融入西門生活圈元素，「西門遊記」以街景與店家意象營造新舊交織的場域氛圍，讓民眾同時感受在地文化與城市記憶；動線尾端更設置老舖照片牆，引領民眾彷彿走進「二通」商圈，也提供探訪嘉義老店的口袋名單，鼓勵民眾延伸走讀舊城街區。

「舊時光的守護：興中的故事」特展展示警政歷史文物。（嘉市政府提供）

「舊時光的守護：興中的故事」特展，透過展示設計，引領民眾走進「二通」商圈。（嘉市政府提供）

