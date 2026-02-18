極光團客控行李遺失行程有落差 旅行社：持續協調

極光示意圖。（育空特區觀光廳提供）

有民眾報名挪威12日極光團旅遊，團員今天返台控訴遭遇班機延誤、行李遺失、行程有落差。旅行社回應，已提供部分補償，後續會持續協調並考慮向航空公司求償。

有民眾把握農曆春節連假機會，花費新台幣逾21萬元向旅行社報名挪威極光12日遊，團員陳先生今天返台在桃園國際機場接受媒體聯訪表示，先是出發時搭乘的阿聯酋航空故障延誤，抵達杜拜後又不知何故被分為2團，由導遊帶著15人前往德國法蘭克福轉機，但轉機又遭遇波折，團員的行李也不知去向，另12人被導遊丟包需自行搭機前往挪威奧斯陸，等待前往法蘭克福轉機而在6、7小時後才到達的團員15人。

旅客蘇小姐指出，旅行社規劃從7日到18日的12天行程，抵達奧斯陸時已延誤2天，因此前3天行程被壓縮，部分行程僅短暫停留，三餐吃的不是海鮮而是有腥味的豬肉，另外由於部分團員行李遺失，在零下低溫中沒有禦寒裝備的團員也因為趕行程無法採買，「一套衣服穿了12天」，旅行社也未補發冰爪，導致有團員跌倒身體不適，直到多日後才有機會添購各式用品，向旅行社反映也未獲妥善處理，號稱吃好住好的行程實際玩得很不開心。

旅客郭小姐說，團員們訴求的不是賠償金額，今天不管旅行社賠償多少，都不能彌補花費高價團費還有農曆過年出國時間團員們在這段時間失去的，許多團員直到在返台前才於挪威的機場取得行李，抵達台灣後還有2人行李下落不明，團員們要讓大家知道這家旅行社很沒有誠信，處理問題也未顧及團員需求，呼籲大家選擇旅行社時小心謹慎。

遭控旅行社副總經理曾文駿表示，旅行社在奧斯陸已發給客戶每人100歐元（約新台幣3716元）補償；另在海外的部分，公司最高可有新台幣7000元旅責險的補償；至於旅客反映菜色部分，旅行社在期間也有加菜處理；在行李遺失方面，目前僅少部分民眾仍未找回，後續會協助寄回；另外也考慮針對阿聯酋以及德國漢莎航空造成的航班影響求償，後續將持續協調，同時尋求品保協會協助。

阿聯酋航空對此表示，尚在了解中。

中華民國旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽表示，首先因為航班延遲造成行程延誤、壓縮，建議旅客可向品保協會申請糾紛調解，「比較容易可以知道哪些景點可能沒有去到，應該要怎麼處理，這部分要等到開協調會時，看延誤部分怎麼認定。」

至於旅行團若遇到航空公司行李晚到或行李遺失情況，李奇嶽指出，依據國際航空運輸協會相關規範，旅客和航空公司間有航空載運契約，但旅行社也應盡善良管理人義務，協助旅客向航空公司請求相關補償或賠償；另一方面團險中也有行李不便險，讓旅客購買因行李延誤所需日常用品，但須留意保險設有理賠上限，旅行社也應協助請領。

