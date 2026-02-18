美女擲立筊馬上獲金牌 民俗專家：神明最大的賜福

李小姐（右）擲出立杯，廖大乙（左）、楊非武（中）立即向她恭賀。（記者陳鳳麗攝）

駐駕竹山克明宮的遊學太子爺，初一到初六每日送金牌1面，今天加碼多送出1面給擲出立筊的李小姐，遊學太子爺的管理代言人廖大乙表示，擲出立筊表示遊學太子爺展神威，肯定擲立筊的人德行，願意賜福賜財，因此加碼贈送1面金牌。喜獲金牌的李小姐說，會把金牌放在財位，相信今年一定很順利。

遊歷駐駕過全台1111間宮廟的遊學太子爺，今年是第二年應邀在春節期間駐駕竹山克明宮，大年初一到初六每天送1面金牌給擲筊擲出最多聖筊的信眾，下午很多人排隊等候擲筊，李姓年輕女生第一筊擲出「笑杯」，第二筊即擲出「立杯」，克明宮主委楊非武嘖嘖稱奇，強調「這是克明宮建廟後第二次擲出立杯」。

遊學太子爺管理代言人廖大乙則表示，若有事要請示神明，擲出「立杯」是神明有事要提醒，但李小姐是來祈福博運氣，遊學太子爺賜她立杯，代表神明願意賜財、賜福給她，因此決定遵照神明的旨意，多送一面金牌給李小姐。

喜獲金牌的李小姐說，她平常在台中上班，假日才會回竹山，春節期間都會到克明宮拜拜祈福，參加「擲筊博金牌」活動，看到擲出立杯，原本只覺得新奇，不知是神明賜福賜財，拿到神明送的金牌，會供在財位，相信今年一定會非常順利。

以上為民俗說法 僅供參考

李小姐大年初二擲筊博金牌，第二杯就擲出立杯。（記者陳鳳麗攝）

遊學太子爺加碼送出的金牌。（記者陳鳳麗攝）

