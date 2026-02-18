年初三好天氣！ 紫外線爆表 新竹以南日夜溫差大

週四各地大多為多雲到晴。（資料照）

初三（19日）清晨各地天氣偏冷，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫回升，各地大多為多雲到晴，新竹以南日夜溫差大。

中央氣象署預報，週四各地大多為多雲到晴，只有在東半部地區及西半部山區有零星短暫雨。

溫度部分，週四清晨受大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13至15度，南部及花東17至19度，局部近山區平地或空曠地區會更低一些，請注意保暖；白天起大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，預測宜蘭及花蓮高溫約19至20度，台南以北及台東21至24度，高屏24至26度，新竹以南日夜溫差大，請適時調整衣物。

離島天氣：澎湖晴時多雲，16至20度，金門晴時多雲，12至21度，馬祖晴時多雲，10至15度。

關於未來幾天天氣，天氣風險公司指出，初三（19日）起冷氣團減弱，台灣周邊轉為偏東風，天氣好轉且氣溫顯著回升。北部及東部高溫可達25至28度，南部更可達30度高溫；雖白天溫暖，但西部空曠地區受輻射冷卻影響，清晨仍有15度以下低溫，早出晚歸須留意溫差。除初四（20日）北部水氣略增外，至下週一（23日）前全台大多維持晴朗穩定，適合戶外活動。

然而，天氣將於下週二（24日）出現轉折。受東北季風增強及水氣增多影響，中部以北與東部地區將轉為陰雨天氣，屆時北部與東北部氣溫下滑，高溫預估僅剩22至24度；相較之下，中南部地區受影響較小，仍能維持多雲到晴的溫暖氣候。預計返工或出遊的民眾，請密切注意最新的氣象變化。

紫外線指數方面，所有縣市皆達中量級或高量級。

空氣品質方面，週四環境風場為東北風至東北東風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響臺灣及離島，中南部污染物易累積；須留意春節期間，各地節慶活動可能造成短時間污染物濃度上升；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及金門、澎湖為「普通」等級，中部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。

