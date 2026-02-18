為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鐵捕傳奇新篇章2-2》從球場到線上直播 曾智偵化身「運動宣教士」

    2026/02/18 20:05
    曾智偵化身運動宣教士，免費帶領民眾進行體適能運動。（記者林宜樟攝）

    記者林宜樟／嘉義專題報導

    中華職棒球星「鐵捕」曾智偵自彈自唱展現好歌喉，也曾將最愛的棒球融入創意作畫，近年來他投入心力化身「運動宣教士」，在嘉義市免費帶領民眾從事體適能運動，進行拉筋伸展與肌力核心訓練，並運用網路社群直播，群組內已有400多位跨世代成員，有白髮蒼蒼的長者，也有慕名而來的年輕人，在曾智偵的帶領下重新找回身體的律動與活力。

    網路、實體課帶領正確體適能

    對於曾智偵而言，藝術與運動並非平行線，運動能強健體魄，藝術能陶冶心靈，兩者結合能讓人從內而外散發健康與平靜，不僅是生活，更是對生命的細膩體察。

    今年67歲的曾智偵說，身為虔誠基督徒，希望能將運動專業背景與無私奉獻的信仰精神結合，幾年前曾觀察到如「北回慢跑協會」等慢跑族，雖然勤於運動，卻常因忽略運動後的完整收操而導致肌肉僵硬，因此決定站出來將正確的體適能觀念無私分享給大眾。

    曾智偵目前每週二晚上9點到10點固定進行線上教學，將專業的訓練模組轉化為易懂的動作；每週五晚間7點到8點半，則在嘉義市僑平國小展開實體課程。訓練中他教動作更教觀念，許多原本鮮少運動的長輩，如今已能輕鬆完成1分鐘以上的標準「棒式」動作，成效令人驚嘆。

    靈活運用社群互動 不受限地點

    曾智偵靈活運用現代科技，打破了年齡與地域的限制，透過LINE群組與線上直播平台和學員互動，讓運動不再受限於球場或健身房，運動群組已超過400人，無論是透過螢幕或是面對面，親切幽默的教學風格，讓生硬的體能訓練變得充滿歡笑，是跨世代溝通的最佳媒介。

    學員的分享最能體現曾智偵的魅力，25歲的青年陳冠銘求學時在校園見證到曾智偵傳奇的風采，深受感動，為了追隨偶像學習，不惜每個月請假2到3次，特地從高雄搭火車趕往嘉義參加課程；長者也說，曾智偵讓學員在歡笑中訓練，忘記疲累，更像細心的守護者，讓大家從眼睛與腳尖都能訓練到。

    讓大家健康成為退休使命

    「透過運動讓大眾獲得健康，是我退休人生的使命。」曾智偵總結退休生活，褪去傳奇球星光環，勝負不再是追求的目標，身為基督徒，他選擇在生命的下半場，用琴聲、歌聲與專業的體適能運動，在社會的每個角落持續播撒愛與健康的種子，投出一記溫暖的生命直球。

    相關新聞請見︰

    鐵捕傳奇新篇章2-1》曾智偵走進醫院、街頭彈唱 療癒心靈傳遞愛

    遠從高雄搭車來嘉義參加體適能運動的年輕粉絲，向曾智偵索取簽名。（記者林宜樟攝）

    曾智偵每週五晚上在僑平國小免費帶領民眾做運動。（記者林宜樟攝）

    曾智偵以專業帶領民眾進行體適能運動。（記者林宜樟攝）

    曾智偵透過線上直播讓更多民眾參與運動課程。（擷取自曾智偵線上運動課程直播）

