漫畫情節！他當兵室友是「Ozone成員」 神運氣羨煞親妹、粉絲

Ozone成員林佳辰。（圖擷取自「Ozone」臉書粉專）

台灣人氣男子團體「Ozone」，數名成員今年1月宣布入伍服役，讓大批粉絲感到既敬佩又不捨，只能透過聆聽先前發行的歌曲或出演節目，等待全員再次合體演出。一名男網友透露，自己入伍後發現，妹妹最喜歡的Ozone成員林佳辰，居然跟他是同班室友，超神運氣令妹妹羨慕不已，消息一出，也瞬間轟上萬粉絲。

該名男網友今（18日）凌晨在Threads發文表示，妹妹相當喜歡Ozone成員林佳辰，並描述妹妹著迷對方的程度，像是買了很多相關周邊、購票觀看演唱會，甚至手機鍵盤、桌布與隨身背包的娃娃，也全都是林佳辰。原本只是一旁默默觀看妹妹成為追星族的他，完全沒想到自己入伍當個兵，結果居然就跟妹妹最喜歡的林佳辰同班。

請繼續往下閱讀...

原PO回憶，他入伍當天有加群組，被爸爸發現他的編號與林佳辰僅差1號，於是趕緊跟妹妹分享這件事，後來家人還開玩笑會不會2人剛好被分在同地方。原PO則在入伍3天後，才拿到手機看到這些對話，於是回覆說他不僅跟林佳辰同班，2人甚至是「睡上下舖」的室友，妹妹得知此事的瞬間羨慕到瘋掉，而他笑說這是幫妹妹圓夢追星成功。

貼文一出，吸引超果百萬人次瀏覽，林佳辰則在下午留言笑說︰「如果收假Emo（指心情不佳、情緒很低落）的話，可以聽我的歌《都不難過了，好嗎？》」，回應逗樂令不少粉絲，「推播流量小王子」、「阿辰是懂宣傳的」、「宣傳連同袍都不放過」、「努力發展成班歌（不是」、「當你同梯的應該連收假都不會Emo了～上工還能聽Live」。

其他網友則對此表示，「根本是漫畫情節！」、「妹妹會很勤勞的去懇親」、「這個世界欠我一個哥哥」、「守法服兵役的藝人就是讃」、「喜歡看這種當兵美談（？）」、「看來我哥需要改一下國籍了」、「哥哥在妹妹心中地位瞬間提高」、「我相信我哥可以再去當兵（不是）」、「妹妹人生中最關注哥哥的時刻」、「感覺妹妹懇親不是看哥哥，是看哥哥的同梯」、「我們與偶像的距離就是沒有一個正在當兵的哥哥」、「我知道要怎樣讓妳妹真的瘋掉！找天假裝喝醉打給你妹，告訴她以後要叫佳辰嫂嫂了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法