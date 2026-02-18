鐵捕傳奇新篇章2-1》曾智偵走進醫院、街頭彈唱 療癒心靈傳遞愛

從職棒舞台的高壓火線轉身，昔日以治軍嚴謹著稱的「鐵捕」曾智偵，在人生下半場收起捕手手套，背起吉他投入音樂之路。（記者林宜樟攝）

記者林宜樟／嘉義專題報導

從職棒舞台的高壓火線轉身，昔日以治軍嚴謹著稱的「鐵捕」曾智偵，在人生下半場收起捕手手套，背起吉他投入音樂之路，他在家鄉嘉義的風景名勝彈唱，傳遞愛與平安，更深入醫院擔任音樂志工，用指尖的和弦療癒長者心靈；自彈自唱的身影常吸引民眾駐足圍觀，一睹風采，悠揚的樂音曾讓路人誤以為是街頭賣藝欲「打賞」，曾智偵趕緊婉拒，笑容不見球場上的銳利，多了一分歸鄉的自在。

接觸教會詩歌開始學吉他

回顧職棒史，曾智偵名聲響亮，在本壘板後方驚人的盜壘阻殺力，是球迷心中無可取代的「鐵捕」。褪下球員戰袍，擔任統一獅隊總教練第一天，他在全場球迷面前公開宣示，任內只要有球員涉賭就下台負責，強調紀律，樹立「鐵血教頭」形象。

接觸音樂是曾智偵意外的驚喜，信奉基督教10多年，因長期接觸詩歌，興起學習吉他的念頭。打球時的他與樂理完全無緣，僅憑著當兵時學長教的一點「C大調」記憶，在網路下載歌詞與和弦，一邊聽一邊摸索。

他拿出了球員時期「要做就要做到最好」的拚勁，2、3年來將詩歌、校園民歌與台語老歌逐一分類整理；吉他不只是樂器，更是他退下火線後持續成長的生活方式。

落葉歸根 用音樂連結土地

落葉歸根後，曾智偵不再追求球場上的勝負，而是選擇走進街頭，以最親近鄉親的方式分享生活，在蘭潭、在鐵馬道，用音樂與這片土地重新連結，讓人生下半場在故鄉的微風中緩緩流淌。

當曾智偵撥動琴弦，唱起李壽全「張三的歌」，或是詩歌「只願得著你」，唱著「我一無所有，唯有生命獻給你」、「我們要飛到那遙遠地方望一望，這世界還是一片的光亮」，溫柔的語調與蘊含人生閱歷的嗓音，總能吸引民眾停下腳步。市議員陳家平曾在蘭潭看到曾智偵彈唱，「冷冷的早晨嘉義蘭潭潭面平靜，野生捕獲中華職棒鐵捕曾智偵！彈得一手好吉他，唱的一首好歌！激起潭面漣漪」。

被棒球耽誤的歌手

除了風景名勝，曾智偵的身影也出現在醫院，在台南市安南醫院化身為音樂志工，以吉他彈唱詩歌，原本兩眼無神的長者，「心敞開了，眼神也跟著閃耀」，還帶著長輩跟隨音樂進行上肢體適能運動，用音符做公益。

「曾智偵，是被棒球耽誤的歌手！」長輩們的一句玩笑話，道盡了他退休後的轉變，昔日球場上的硬漢，如今心境是平靜、富足，不再是盯著盜壘者的嚴厲教頭，而是一個傳遞溫暖的人，指尖不再是指揮戰術，而是溫柔地彈撥生命樂章。

吉他、音響和筆記型電腦，是曾智偵彈唱的必備工具。（記者林宜樟攝）

嘉義市議員陳家平拍下曾智偵在蘭潭自彈自唱。（陳家平提供）

