    首頁 > 生活

    「國旗正妹」謝立琪坦承單身 男神範本點名他

    2026/02/16 17:09 記者王藝菘／台北報導
    Kiki手持「馬年賀歲」簽名春聯，預祝讀者在2026馬年昂首闊步、奔向成功。（記者王藝菘攝）

    以「國旗正妹」稱號走紅、擁百萬粉絲的北藝大校花謝立琪（Kiki），在丙午馬年開春之際，特別換上一襲粉嫩碎花旗袍向讀者拜年。不同於鏡頭前美艷性感的形象，受訪時的Kiki展現了藝術知青的沉穩，大方分享她對新的一年的壯志與「以結婚為前提」的愛情期待。

    談及2026年的計畫，Kiki眼神中透著堅定。她坦言，今年是她的「自我升級年」。雖然模特兒事業如日中天，但她對自己的要求遠不止於此。「我希望在運動或音樂等興趣上，都能進步到新的層次，而不只是玩票性質。」

    更令人驚訝的是，Kiki透露正在醞釀「第二事業」。她深知模特兒產業具備時間性，因此不想被年齡侷限，正積極布局可長久經營的個人品牌。「我希望未來的我，不只是因為外表被看見，而是因為實力被肯定。」這份未雨綢繆的智慧，正是她最引以為傲的特質——「永遠擊不倒的韌性」。

    外界最關注的情感狀態，Kiki大方承認目前仍是「單身」。談到擇偶標準，她的態度顯得理性而成熟：「我希望對方是能以『結婚為前提』看待感情的人。」她不再追求短暫的火花，而是渴望一段能共同規劃未來、成熟穩定的關係。

    若要找一個外型範本，Kiki笑說：「那絕對是彭于晏！」那種陽光、充滿力量感且自帶穩定氣質的形象，確實是她欣賞的類型。

    但她也特別強調，外表會習慣，唯有包容、體貼且能將她放在心中重要位置的性格，才是決定能不能走長遠的關鍵。「我追求的是能一起成長的靈魂伴侶。」

    Kiki手持「馬年賀歲」簽名春聯，預祝讀者在2026馬年昂首闊步、奔向成功。（記者王藝菘攝）

    櫻花樹下的唯美邂逅！輕撫花枝，粉嫩旗袍與繁花完美融合，展現北藝大校花極致的空靈美感。（記者王藝菘攝）

    Kiki凹凸有致的身材在旗袍勾勒下更顯玲瓏。她笑說，旗袍最能展現東方女性的韌性與美感。（記者王藝菘攝）

    「這紅包太長了吧！」Kiki 喜拎千元大鈔長龍，女神發財「馬」上有感，這份財氣你接得住嗎？（記者王藝菘攝）

    Kiki在櫻花林下捕捉最美春色，甜美自拍預告。（記者王藝菘攝）

