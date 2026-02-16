獨家》北市「百億地主」林賢喜胞弟留22億遺產 代筆遺囑引爆子女內鬥

福全醫院院長林賢喜2014年意外身亡之後，子女為遺產告上法院；隔年林賢信亦因病辭世，其生前於5月份立下一份代筆遺囑，也成為子女內鬥的導火線。示意圖。（資料照，本報合成）

台北市中山區林氏家族有「百億神秘地主」之稱，二代傳人林賢喜三弟林賢信病逝後留下逾22億遺產，其代筆遺囑引發子女爭產風波，其中一子指控遺囑分配侵害其依法應得的特留分。台北地方法院審理過程中，雙方對不動產價值認定出現重大分歧，法官最終採專業鑑價結果，各繼承人可依法律比例分得財產。全案可再上訴。

據了解，林氏家族的財富傳奇始於日治時代的萬華區。第一代地主林溪圳靠著經營金飾店與碾米廠發跡，其子林賢喜（前福全醫院院長）與林賢信繼承家業後，家族資產橫跨中山、萬華、大安等精華區，地契據傳高達60公分。

林賢信為林家第一代創辦人林溪圳的三子，也是福全醫院前院長林賢喜的胞弟，曾長期經營台北市民權東路的台華大飯店，並與兄長共同管理家族龐大的不動產收租事業。2014年，長兄林賢喜不幸因車禍驟逝，引發家族內部動盪；隔年林賢信亦因病辭世，其生前於5月份立下一份代筆遺囑，埋下子女日後內鬥的導火線。

林新翔主張，父親林賢信生前立下的代筆遺囑，將大量精華地段不動產遺贈給其他三人，嚴重侵害其法律保障的「特留分」。

根據法院計算後釐清的資產清單，林賢信留下的遺產淨值高達22億4024萬餘元。依法計算，原告林新翔應得的特留分為2億8003萬餘元，扣除遺產稅、債務及管理費約8721萬元後，實際可拿到手金額約1億927萬餘元。其他遺產包括80筆土地、遍布大台北的不動產，以及存款股票，總值約23.2億元。

訴訟過程中，雙方對多筆不動產價值產生巨大歧見。被告方則主張應以原告起訴時的初步估價或交易價格計算，但林新翔堅持應以法院委託的「專業鑑價」為準。

北院審理時，採信專業不動產估價師的鑑定結果，指部分位於建國北路段的機場用地，因涉及公聽會與協議價購，其價值不應與一般市價等同視之；而萬華區部分土地，鑑定人採用「合併開發分析法」試算，具備專業合理性。全案可再上訴。

