為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    小草挺柯P胸前刺青「KP清清白白」 四叉貓起底他是酒駕累犯

    2026/02/16 15:47 即時新聞／綜合報導
    網友發文指出，有名小草與柯文哲合照時秀出胸口的刺青，上頭寫著「心存善念、盡力而為」、「KP清清白白」等話語（圖擷自臉書）

    網友發文指出，有名小草與柯文哲合照時秀出胸口的刺青，上頭寫著「心存善念、盡力而為」、「KP清清白白」等話語（圖擷自臉書）

    有網友日前發文指出，1名小草與柯文哲合照時秀出胸口的刺青，上頭寫著「心存善念、盡力而為」、「KP清清白白」等話語，引發議論。網紅四叉貓根據小草臉書資料查詢，發現該名小草有2次酒駕的前科。網友看到貼文後大酸「民眾堂的標配是前科？多背幾條就大尾了，加油。」

    四叉貓在臉書PO文表示，網友日前在臉書貼出一張小草與柯文哲合照露出胸前刺青的照片，細看上頭寫著「心存善念、盡力而為」、「KP清清白白」等話語，網友看完直呼「沒刺的都是青鳥假裝的小草！相信阿北就通通都去刺」，臉書粉專「百柯全書」也轉貼並諷刺「還是阿北這邊的草比較純」。

    根據該名網友在臉書的公開資料四叉貓查閱司法判決書系統，進一步發現該名小草分別在2016、2018年酒駕。四叉貓在貼文中表示「昨天有一個小草去找柯文哲合照，並露出胸前『KP清清白白』的刺青，在網路引發大量討論，根據這位小草的臉書，他住在新北市，剛巧司法判決書系統上有一個住新北市的同名同姓案件，2016年也是29歲的男子，酒測值0.71毫克，2018年他再次酒駕，酒測值0.29毫克」

    網友們看到貼文後紛紛留言「身家清白的待不住民眾堂」、「民眾堂都是這種貨色」、「符合民眾堂該有的水準」、「阿北眼裡能掏出錢買阿北小物、斗內的都是好粉」、「怎麼一直都是前科犯草」、「酒駕就是垃圾，不解釋」。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    四叉貓貼出該名小草的酒駕判決書。（圖擷取自 臉書）

    四叉貓貼出該名小草的酒駕判決書。（圖擷取自 臉書）

    四叉貓貼出該名小草的酒駕判決書。（圖擷取自 臉書）

    四叉貓貼出該名小草的酒駕判決書。（圖擷取自 臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播