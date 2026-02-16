小草挺柯P胸前刺青「KP清清白白」 四叉貓起底他是酒駕累犯

網友發文指出，有名小草與柯文哲合照時秀出胸口的刺青，上頭寫著「心存善念、盡力而為」、「KP清清白白」等話語（圖擷自臉書）

有網友日前發文指出，1名小草與柯文哲合照時秀出胸口的刺青，上頭寫著「心存善念、盡力而為」、「KP清清白白」等話語，引發議論。網紅四叉貓根據小草臉書資料查詢，發現該名小草有2次酒駕的前科。網友看到貼文後大酸「民眾堂的標配是前科？多背幾條就大尾了，加油。」

四叉貓在臉書PO文表示，網友日前在臉書貼出一張小草與柯文哲合照露出胸前刺青的照片，細看上頭寫著「心存善念、盡力而為」、「KP清清白白」等話語，網友看完直呼「沒刺的都是青鳥假裝的小草！相信阿北就通通都去刺」，臉書粉專「百柯全書」也轉貼並諷刺「還是阿北這邊的草比較純」。

根據該名網友在臉書的公開資料四叉貓查閱司法判決書系統，進一步發現該名小草分別在2016、2018年酒駕。四叉貓在貼文中表示「昨天有一個小草去找柯文哲合照，並露出胸前『KP清清白白』的刺青，在網路引發大量討論，根據這位小草的臉書，他住在新北市，剛巧司法判決書系統上有一個住新北市的同名同姓案件，2016年也是29歲的男子，酒測值0.71毫克，2018年他再次酒駕，酒測值0.29毫克」

網友們看到貼文後紛紛留言「身家清白的待不住民眾堂」、「民眾堂都是這種貨色」、「符合民眾堂該有的水準」、「阿北眼裡能掏出錢買阿北小物、斗內的都是好粉」、「怎麼一直都是前科犯草」、「酒駕就是垃圾，不解釋」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

四叉貓貼出該名小草的酒駕判決書。（圖擷取自 臉書）

