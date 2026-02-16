海生館「海底圍爐」超可愛 小白鯨探頭張望如小屁孩

海生館飼育員端出精心搭配的「海味拼盤」，有鯖魚、竹筴魚、秋刀魚、四破、魷魚、洋菜凍、堅魚，開動前，白鯨在水中來回穿梭，不時探頭張望。（記者蔡宗憲攝）

今天是除夕，家戶忙著準備年夜飯，位於墾丁的國立海洋生物博物館也替館內海洋明星辦起專屬「海底圍爐」，白鯨、企鵝到大洋池巨魚同步開動，年節氣氛在水中熱鬧展開。

今年最吸睛的主角莫過於小白鯨，飼育員端出精心搭配的「海味拼盤」，多種魚料與凍狀點心盛裝在特製冰皿中，清爽又澎湃。開動前，白鯨在水中來回穿梭，不時探頭張望，模樣就像等著年菜上桌的孩子，逗趣畫面讓現場民眾直呼可愛。

請繼續往下閱讀...

來自南極的企鵝家族也不遑多讓，一桌象徵團圓的圓盤「海鮮盛宴」鋪滿磷蝦與魚料，企鵝們成群圍繞、此起彼落啄食，熱鬧程度宛如自家圍爐。繽紛珊瑚礁魚群則迎來加菜時刻，翠綠高麗菜懸掛水中，魚群穿梭啃食，色彩交織成一幅海底年節圖。

氣勢磅礡的大洋池裡，護士鯊與龍膽石斑也有專屬饗宴；因應不同體型與食性，飼育員採「客製化上菜」，親自將餌料送到面前，確保每尾大型魚都能安心進食。隨著魚群優雅游動、緩緩張口，新春氣息彷彿在水波間流轉。

館方表示，替海洋生物準備年夜飯不僅增添節慶趣味，也盼民眾在團圓餐桌享用魚料理時，多一分對海洋的珍惜。春節期間館內同步推出「水庫特展─一魚多吃」及海洋魔法派對活動，邀請民眾走春入館，在歡笑聲中感受別開生面的海底新年。

企鵝們成群圍繞、此起彼落啄食有香魚、南極蝦、洋菜凍、柳葉魚的年夜飯。（記者蔡宗憲攝）

鳳頭海鸚鵡們的年夜飯有香魚、柳葉魚、南極蝦。（記者蔡宗憲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法