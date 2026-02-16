新化年貨大街開紅盤 累計28萬參觀人次、消費3100萬元

台南新化年貨大街開紅盤 6天累計28萬參觀人次。（南市經發局提供）

台南新化年貨大街圓滿落幕，台南市經發局今（16日）指出，6天活動期間吸引許多民眾走春採買，累計突破28萬參觀人次，帶動整體消費金額逾3100萬元，再次展現新化年貨大街作為台南年節指標活動的集客力與消費動能，為地方商圈創造亮眼的年節經濟成果。

台南市長黃偉哲說，第15年舉辦的新化年貨大街，已成為台南最具代表性的年節品牌活動之一，不僅成功帶動在地商機，也讓民眾在採買年貨的同時感受濃厚的人情味與節慶氛圍。透過市府與地方攜手合作，持續提升活動品質與服務能量，未來將持續推動區域發展，打造更具吸引力的觀光與消費環境。

南市經濟發展局局長張婷媛指出，新化年貨大街集結150家以上年貨與美食攤商及文創市集參與，並延長營業至晚間9點，成功營造日夜皆宜的逛街體驗；新化武德殿廣場夜間燈光與節慶氛圍營造，也成為民眾夜間漫遊的重要節點，帶動周邊商圈人潮，10米高「菜奇鴨」和2米高「夜奇鴨」裝置，同時吸引民眾拍照打卡，搭配消費登錄台南購物節抽獎機制，有效帶動買氣成長。

經發局強調，新化年貨大街透過品牌化經營與活動創新，成為串聯年節觀光、商圈經濟與城市行銷的重要平台，未來將持續優化活動內容與環境服務，讓年節市集不僅好逛、好買，更成為台南春節期間最具代表性的觀光亮點。

10米高「菜奇鴨」為新化年貨大街衝高買氣。（南市經發局提供）

