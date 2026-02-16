AI影片迴力鏢！習近平熱舞向台灣拜年 對高市早苗表歉意畫面曝

「習近平」熱舞道歉的AI影片，掀起網友熱烈討論。（臉書粉專「台灣迷因taiwan meme」授權，本報合成）

短影音平台TikTok母公司、中國北京科技公司「字節跳動」推出的人工智慧（AI）影片生成模型「Seedance 2.0」，近期詠唱大量無視版權、甚至結合各國著名影視IP，攻擊特定政治人物的AI影片，引爆全球炎上。有台灣網友詠唱2支「習近平熱舞」AI影片回敬，畫面曝光後，立即吸引大批網友熱議。

時常分享各種網路與國際時事的臉書粉專「台灣迷因 taiwan meme」，於本月14日下午分享一支長度約42秒的短影音，只見AI模擬極為逼真的「中國國家主席習近平」模樣與說話聲音，先是向「台灣的朋友們」祝福新年快樂，接著譴責利用虛假AI影片攻擊日本首相高市早苗的「不理性網友」、呼籲國人同胞（中國人）做這些事是不對的行為，而他為了向高市早苗表達歉意，決定親自跳一支動感熱舞。

請繼續往下閱讀...

影片曝光後，吸引高達88萬人次瀏覽、1.9萬人按讚，「台灣迷因 taiwan meme」則調侃說「你用柯南打高市，我用習大跳柯南」。昨（15日）下午，「台灣迷因 taiwan meme」繼續分享另一支長度約54秒的短影音，同樣是透過AI模擬的「中國國家主席習近平」，一邊唱虧錢歌、一邊熱情跳舞，祝福大家新的一年賺大錢，虧錢則由他承擔。

網友紛紛笑說，「主席太騷了」、「比900芯好看」、「習大大舞統世界」、「AI影片正確用法」、「不是簡體字，差評」、「這是AI至此最大貢獻」、「完了完了，要被舞統了」、「跳得這麼騷一定不是AI」、「竟然不是青海搖，而是柯南搖」、「你竟然沒有用ven，他ven候大家」、「轉去小紅書不知道會不會被鎖帳號」、「駭進央視，讓他們除夕當天看這個」、「這個就是為什麼記憶體一支那麼貴的原因」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法