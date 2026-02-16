南科考古館走春有禮 送搖搖馬年曆、搖搖馬皮革DIY材料包

南科考古館佈置可愛蔦松家，帶出過年童趣氛圍感。（考古館提供）

國立台灣史前文化博物館南科考古館迎接馬年，館內外裝飾充滿年節氛圍，還有人氣兌換活動，只要完成指定任務，遊客即可免費領取限量「史前馬舞春搖搖馬年曆」及「舞春搖搖馬皮革DIY材料包」，歡迎民眾來南科考古館走春，感受不一樣的春節魅力。

迎接馬年，南科考古館以「史前馬舞春」為主題，結合蔦松家族，布置充滿童趣的打卡拍照區，館內外可見蔦松家族喜氣洋洋的身影，手上拿著紅包、提著燈籠、捧著金元寶，代表著萬事皆豐盈、凡事皆有餘，還有坐在搖搖馬上的蔦松家，十分可愛。

南科考古館設計可愛的「史前馬舞春搖搖馬年曆」，即日起，民眾在南科考古館FB或IG按讚追蹤，並在活動貼文底下按讚，憑當日門票即可兌換搖搖馬年曆1份。

此外，過年期間自年初二到初六（2/18-22），遊客在南科考古館找到指定的動物展品並合照，照片上傳至南科考古館FB活動貼文下方，憑當日有價門票至2樓梯廳即可兌換限量「舞春搖搖馬皮革DIY材料包」1份。

「史前馬舞春」搖搖馬年曆。（南科考古館提供）

舞春搖搖馬皮革。（南科考古館提供）

南科考古館館外蔦松家族的年節喜氣布置，迎接遊客來走春。（館方提供）

