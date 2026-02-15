馬上順！順澤宮過年送6000頂冠軍帽、錢母 擲聖筊再領發財金

彰化埔鹽順澤宮過年送6000頂冠軍帽，圖案邀請剪紙藝術家Chen Chin Hsu設計，象徵「連蓮有魚」、好運連連。（記者陳冠備攝）

迎接丙午馬年，彰化縣埔鹽鄉順澤宮公布春節系列活動，最受矚目的「冠軍帽」再度發放。廟方說，大年初一到初六，每天限量發送1000頂「年年有餘」迎春宮帽，總計6000頂與信眾結緣，象徵「連蓮有魚」、富足吉祥、好運連連。

除了超人氣宮帽，大年初一清晨5點15分開啟宮門舉行新春團拜，參與信眾可獲得「冠軍金幣錢母」及「順」字賀聯；春節期間民眾攜帶供品前來參拜祈福，也可領取冠軍金幣錢母1枚，寓意招財納福、財運亨通。

初一到初五舉辦「擲杯求發財金」活動，擲出一個聖筊即可獲得發財金紅包；初一到十五開放點光明燈、太歲燈及文昌燈，祈求新年平安順遂、財運旺盛。

順澤宮總幹事陳守欽說，今年春節祈福、招財活動滿滿，很適合闔家來走春，今年尤其特別融入文創元素，邀請剪紙藝術家Chen Chin Hsu設計「連年有餘」圖樣，以豐腴魚、蓮花與梅花組成，象徵生活富足圓滿、年年有餘；書法家胡啟智題寫「順」字春聯，祝福民眾「一順百順萬事順、逐項龍馬順」。歡迎民眾過年到順澤宮祈福迎好運，開啟馬年好彩頭。

彰化縣埔鹽鄉順澤宮公布春節2026丙午馬年系列活動。（順澤宮提供）

除了冠軍帽，參與大年初一清晨5點15分開啟宮門舉行新春團拜信眾，還可獲得「冠軍金幣錢母」及「順」字賀聯。（記者陳冠備攝）

順澤宮說，冠軍帽特別融入文創元素，邀請剪紙藝術家Chen Chin Hsu設計「連年有餘」圖樣。（順澤宮提供）

順澤宮邀請書法家胡啟智題寫「順」字春聯，祝福民眾「一順百順萬事順、逐項龍馬順」。（順澤宮提供）

