壽山動物園大象「阿里」走了！陳其邁：到天堂也要繼續調皮搗蛋

非洲象「阿里」1978年來台時一直被以為是公象，直到2007年才發現其實是一頭母象。（記者許麗娟攝）

高雄壽山動物園僅存的大象「阿里」14日凌晨離世，勾勒出老老少少高雄人對牠的回憶，高雄市長陳其邁今（15）日也在臉書發文，感謝「阿里」用一生陪伴高雄，也祝福牠「到天堂也要繼續調皮搗蛋、快樂散步喔！」

「阿里」抵台30年 才知是女兒身

非洲象「阿里」5歲時，於1978年一同從與同伴「安妮」一同從美國來台，原以為是一對公象和母象，還曾是壽山動物園裡的明星動物之一，直到2007年園方才發現一直以為是公象的「阿里」也是女兒身，其中，「安妮」在2003年死亡後，「阿里」就成了壽山動物園裡僅存的一頭非洲象，但也因年紀漸長，在牠52歲之際安詳離世，恐讓壽山動物園繼沒有長頸鹿之後，大象恐也成為絕響。

陳其邁發文「再見了，阿里」感謝這隻溫柔陪伴我們半世紀的動物家人，從阿里5歲來台起，便成為無數高雄人童年記憶的一部分，許多家庭甚至祖孫三代都曾與牠合影留念，他也曾與小朋友一起探訪「阿里」。

陳其邁提及，「阿里」個性聰穎帶點調皮，雖體型龐大卻心思細膩溫柔，能清楚分辨熟悉的聲音，聽見呼喚便緩緩走近、輕輕擺動長鼻回應。「阿里」見證了壽山動物園的搬遷、改建與再出發，也讓更多人看見非洲象的智慧與溫柔。

他感謝「阿里」用一生陪伴這座城市，帶給高雄大小朋友溫馨故事及生命教育。到天堂也要繼續調皮搗蛋、快樂散步喔！

高雄市長陳其邁感謝「阿里」用一生陪伴這座城市，帶給高雄大小朋友溫馨故事及生命教育。（擷取自陳其邁臉書）

