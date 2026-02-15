廈門海關拆光衛生棉條！台女返國褲子、大腿全是血崩潰爆哭

有女網友分享在廈門機場過海關時，生理用品悉數被拆包檢查，事後找不到任何替代用品，抵台時褲子、大腿全是血，令她在機場崩潰爆哭；示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

有女網友近日在社群平台Dcard發文分享她在廈門海關遭遇的過關經歷，或許是懷疑藏有違禁品，安檢時衛生棉條被男海關「全拆開包裝袋」檢查，上飛機前找不到商店購買、飛機上空服人員也說備品沒了，導致她抵台時褲子、大腿全是血，在機場崩潰爆哭。

原PO提到，她本身月經量很大，使用衛生棉條，由於是旅行最後一天沒有剩幾個，不料在安檢時衛生棉條包被打開檢查，即便她有說「那是生理用品，外圍被碰過就不能用」，男海關中有人帶有疑惑的眼神，甚至笑出聲，將衛生棉條全部拆包檢查。

過關後原PO原本以為海關會給她新的衛生棉，但是沒有，於是原PO只好到處找，機場商店沒開、特產店的貨架上也沒有、登機後找鄰座的阿姨們求助未果、甚至在飛機上向空服人員詢問，得到的答案是「你好女士，這邊衛生棉臨時不夠」，令原PO感嘆自己運氣不好，飛機落地後情緒崩潰大哭，褲子、大腿上面全是血，不僅難處理，還要擔心沾到椅子。

原PO以台灣的生活經驗，衛生棉、衛生棉條這類生理用品，無論是在學校、職場、任何公共場所都很容易得到，沒想到在廈門機場過完海關竟找不到任何1片或1條，因此發文建議女性朋友去中國旅遊時多帶點生理用品備用，因為很多商店沒有賣。

對於海關的安檢，有網友留言「棉條被拆開在歐美、南美線真的很常見」、「之前去中國也是被翻包包，衛生棉包裝也被撕開」，也有網友認為，依照海關「寧錯殺不放過」的準則，不管多帶多少，遇到了大概也會被全部拆了吧。

