    泰國旅遊必看！她差點買回「葉子」按摩油 網驚：店員救了一命

    2026/02/15 23:11 即時新聞／綜合報導
    一位台灣遊客近日到泰國旅遊，看到一款香味很好聞的按摩油想購入手帶回台灣，卻被店員阻擋。（圖翻攝自臉書社團「清邁自由行」）

    一位台灣遊客近日到泰國旅遊，看到一款香味很好聞的按摩油想購入手帶回台灣，可店員看到她馬上詢問「妳是台灣人？」接著提醒該款按摩油不能帶回台灣，原因曝光吸引大批網友熱烈討論。

    一名女網友最近在臉書社團「清邁自由行」發文，驚呼「要不是店員提醒我，我可能會在抵達國門的同時被抓走！」原PO表示，她在清邁逛街時看上一款按摩油，包裝上有個葉子的符號，味道讓她非常喜歡。可當她開心地要拿去結帳時，店員愣了一下，接著用有點不流利的中文詢問她「你是台灣人嗎？」原PO很自然地就回「對啊」。

    下秒店員馬上提醒「這個不能帶回台灣喔」，原PO不解原因，店員直言「這款有大麻成分」，原PO這才知道原來包裝上的葉子就是大麻葉，「真的要給這位店員一個大大的感謝，應該很少有人跟我一樣粗心，不過還是提醒大家，在選購產品時稍微注意一下成份。」

    網友們紛紛表示，「不懂大麻的人，根本不會知道那葉子代表含大麻的意思，感謝版主的貼心提醒」、「左下角有標誌，對一般人來說不會特別注意到那是什麼意思，店員是好人」、「真的很容易就觸法了，店員好棒」、「可惡想用」、「檢疫狗勾搖尾巴ing」、「提醒一下，嘗鮮大麻蛋糕軟糖或吸食，在台灣會被註記終身不能捐血，有捐血習慣的人要注意」、「難怪味道超喜歡？」

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

